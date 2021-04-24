Milli Savunma Bakanı Akar Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarına katılan birlik komutanlarına hitap etti!

Bakan Akar, bu kapsamda Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK'ya karşı operasyonların artan bir şiddet ve tempoda aralıksız devam ettiğini bildirerek TSK tarafından bu terör örgütlerine bugüne kadar icra edilen başarılı operasyonların neticesinde ağır kayıplar verdirildiğini söyledi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın Irak'ın kuzeyinde bazı bölgelerde varlığını hâlen sürdürmeye, yeniden barınma alanları ve mevziler oluşturmaya devam ettiğini ve TSK unsurlarına karşı bir saldırı hazırlığı içinde olduğunun tespit edildiğini bildiren Bakan Akar, şunları kaydetti:

"PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak kuzeyinden halkımıza, üs bölgelerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda bölgede bulunan teröristlere 23 Nisan Cuma saat 17.40'tan itibaren operasyon başlatılmıştır. Operasyonlara devam edilmektedir.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonu" Komuta Merkezi'ne bağlandı.

ÇOK SAYIDA TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Teröristlerin barınak, sığınak ve mağaralarından oluşan 400'e yakın hedef kara ateş destek vasıtalarıyla, 60'tan fazla hedef ise Hava Kuvvetleri unsurlarımız tarafından etki altına alınmış bulunmaktadır. Çok sayıda teröristin de bu operasyon sayesinde etkisiz hâle getirildiği değerlendirilmektedir. Müteakiben, Hava Kuvvetleri unsurları, kara ateş destek vasıtaları, ATAK Helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen komandolarımız, bölgeye hava hücum harekâtı ve karadan sızma harekatı icra etmiştir. Operasyonlarda azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılmaktadır."