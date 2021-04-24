Milli Savunma Bakanı Akar Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarına katılan birlik komutanlarına hitap etti!

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Merkezinden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına katılan birlik komutanlarıyla video konferans yöntemiyle görüşerek operasyonlara ilişkin talimatlarını verdi.
Bakan Akar, TSK'nın 84 milyon vatandaşın güvenliği için başta FETÖ, PKK/KCK ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürdüğünü belirtti.
Bakan Akar, bu kapsamda Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK'ya karşı operasyonların artan bir şiddet ve tempoda aralıksız devam ettiğini bildirerek TSK tarafından bu terör örgütlerine bugüne kadar icra edilen başarılı operasyonların neticesinde ağır kayıplar verdirildiğini söyledi.
Terör örgütü PKK/KCK'nın Irak'ın kuzeyinde bazı bölgelerde varlığını hâlen sürdürmeye, yeniden barınma alanları ve mevziler oluşturmaya devam ettiğini ve TSK unsurlarına karşı bir saldırı hazırlığı içinde olduğunun tespit edildiğini bildiren Bakan Akar, şunları kaydetti:
"PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak kuzeyinden halkımıza, üs bölgelerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda bölgede bulunan teröristlere 23 Nisan Cuma saat 17.40'tan itibaren operasyon başlatılmıştır. Operasyonlara devam edilmektedir.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonu" Komuta Merkezi'ne bağlandı.
ÇOK SAYIDA TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Teröristlerin barınak, sığınak ve mağaralarından oluşan 400'e yakın hedef kara ateş destek vasıtalarıyla, 60'tan fazla hedef ise Hava Kuvvetleri unsurlarımız tarafından etki altına alınmış bulunmaktadır. Çok sayıda teröristin de bu operasyon sayesinde etkisiz hâle getirildiği değerlendirilmektedir. Müteakiben, Hava Kuvvetleri unsurları, kara ateş destek vasıtaları, ATAK Helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen komandolarımız, bölgeye hava hücum harekâtı ve karadan sızma harekatı icra etmiştir. Operasyonlarda azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılmaktadır."
HEDEFİMİZDE BÖLGEYİ İSTİKRARSIZLIĞA, KAOSA SÜRÜKLEMEYİ AMAÇ EDİNEN TERÖR ÖRGÜTLERİ BULUNUYOR
Bakan Akar, dost ve müttefiklerle koordine edilerek icra edilen bu operasyonların planlama ve icrasında masum insanların, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin korunması için her türlü hassasiyetin gösterildiğinin altını çizerek "Hedefimizde sadece ama sadece, adı değişse de birbirinden farkı olmayan ve bölgeyi istikrarsızlığa, kaosa sürüklemeyi amaç edinen PKK/KCK ve DEAŞ gibi terör örgütleri bulunmaktadır." ifadesini kullandı.
TSK tarafından terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hâle getiriline kadar azim ve kararlılıkla devam edileceğini ifade eden Bakan Akar, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Teröristler için artık kendilerini rahat hissedecekleri, güvenli bir yer yoktur. Hangi ine girerlerse girsinler, hangi taşın altına saklanırlarsa saklansınlar komandolarımız yani sizler teröristleri bulacak ve etkisiz hâle getireceksiniz. Kahraman Mehmetçik, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla bu operasyonları da alnının akıyla ve başarıyla tamamlayacaktır. Buna inancımız, güvencimiz tamdır."
TSK'nın binlerce yıllık şanlı tarihinden süzülüp gelen millî, manevi ve mesleki değerleriyle milletinin emrinde, görevinin başında olduğundan kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini dile getiren Bakan Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu vesileyle Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bin yıldır bize vatan olan bu topraklarda bu günlere, bu seviyelere gelmemizi sağlayan bütün devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla, şükranla anıyorum. Aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum.
Başta operasyona katılan kahraman silah arkadaşlarım olmak üzere şu anda karada, denizde ve havada, zorlu iklim ve arazi şartlarında kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapan tüm silah ve mesai arkadaşlarımın her birinin alınlarından öpüyor, sizlere kazasız, belasız, hayırlı, başarılı görevler diliyorum."
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