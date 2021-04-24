Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki terör yuvası Metina'ya operasyon başlattı. Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında şu ana kadar 400'e yakın hedef kara ateş destek vasıtalarıyla, 60'tan fazla hedef ise Hava Kuvvetleri unsurları tarafından vuruldu.
İLK GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından ilk görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK ve diğer terörist unsurlara karşı Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından ilk görüntüler..." ifadelerine yer verildi.
AVAŞİN, BASYAN, ZAP, KANDİL DE HEDEFTE
Operasyonda yerli ve mili üretim mühimmatların yanı sıra, SİHA'lar da aktif olarak kullanılıyor. Operasyonun geniş bir alanda gerçekleştiği, Avaşin, Basyan, Zap ve Kandil bölgelerinde de hedeflerin imha edildiği belirtiliyor.
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından ilk görüntüler
5 BİN ASKER SAHADA
A Haber'in aktardığı bilgilere göre, 5 bine yakın asker operasyona dahil. Diyarbakır'da f-16 hareketliliği sürüyor. Operasyona mayın arama tarama ekipleri ve köpekler de katıldı.
ÇOK SAYIDA TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Peçne operasyonlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Teröristlerin barınak, sığınak ve mağaralarından oluşan 400'e yakın hedef kara ateş destek vasıtalarıyla, 60'tan fazla hedef ise Hava Kuvvetleri unsurlarımız tarafından etki altına alınmış bulunmaktadır. Çok sayıda teröristin de bu operasyon sayesinde etkisiz hâle getirildiği değerlendirilmektedir. Müteakiben, Hava Kuvvetleri unsurları, kara ateş destek vasıtaları, ATAK Helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen komandolarımız, bölgeye hava hücum harekâtı ve karadan sızma harekatı icra etmiştir. Operasyonlarda azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılmaktadır." ifadelerini kullandı.Milli Savunma Bakanı Akar Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarına katılan birlik komutanlarına hitap etti! SON DAKİKA: Türk askeri Metina'da! Kara harekatı başladı, özel kuvvetler bölgede! Kandil, Zap, Avaşin ve Basyan da ateş altında...