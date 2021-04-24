Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından ilk görüntüler

ÇOK SAYIDA TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Peçne operasyonlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Teröristlerin barınak, sığınak ve mağaralarından oluşan 400'e yakın hedef kara ateş destek vasıtalarıyla, 60'tan fazla hedef ise Hava Kuvvetleri unsurlarımız tarafından etki altına alınmış bulunmaktadır. Çok sayıda teröristin de bu operasyon sayesinde etkisiz hâle getirildiği değerlendirilmektedir. Müteakiben, Hava Kuvvetleri unsurları, kara ateş destek vasıtaları, ATAK Helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen komandolarımız, bölgeye hava hücum harekâtı ve karadan sızma harekatı icra etmiştir. Operasyonlarda azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılmaktadır." ifadelerini kullandı.

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