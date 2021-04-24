PKK’nın sözde takım komutanı! 500 bin liralık Gri listede aranan teröriste 16,5 yıl hapis cezası

Diyarbakır'da polisin yaptığı rutin yol kontrolü uygulamasında durdurulan bir yolcu otobüsünde yakalanan terör örgütü PKK'nın 500 bin liralık Gri listesinde aranan üst düzey yöneticilerinden sözde takım sorumlusu Botan Zagros kod adlı Mehmet Kırık 16,5 yıl hapisle cezalandırıldı. Terörist otobüste kimlik kontrolü yapan polislere kendini önce Suriyeli olarak tanıtmış, ardından silah doğrultarak kaçmaya çalışırken etkisiz hale getirilmişti.



Diyarbakır'ın Havaalanı Bulvarındaki polis kontrol noktasında yoldan geçen araçlarda kimlik kontrolü yapan polislerin durdurduğu yolcu otobüsünde yakalanan terörist Mehmet Kırık'ın yargılanmasına Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Terörist, DEAŞ'a karşı savaşmak için YPG'ye katıldığını ve Suriye'de bir süre kaldıktan sonra Kuzey Irak'a çalışmaya gittiğini belirterek terörist olmadığını iddia etti. Ancak foyası yakalanmadan 6 ay önce Bitlis'te öldürülen bir teröristin üzerinden çıkan dokümandaki bilgilerle açığa çıktı. Dokümanda, terörist Mehmet Kırık'ın örgüte katıldığı tarih, anne ve baba adı, kod adı, örgüt içindeki pozisyonu, kaldığı bölgeler, aldığı silah eğitimleri, eğitim durumu, hastalığı, kişisel becerileri, babasının mesleği ve cep telefonu, kardeş sayısı gibi kişisel bilgileri karşılaşıldığında İçişleri Bakanlığının 500 bin liralık Gri listesinde arandığı ortaya çıktı.



ARAPÇA SESLENEREK YANINA ÇAĞIRDI SONRA SİLAH ÇEKTİ



Silahı gasp edilmeye çalışılırken teröristi etkisiz hale getirip kelepçe takan polis duruşmada mağdur olarak dinlendi. Otobüs kontrol noktasına yanaşınca kimlik kontrolü için araç içine girip yolcuların kimliklerini tek tek topladıkları sırada 13 No'lu koltukta oturan bir kişinin sessiz kalıp tepki vermediğini belirten polis, "Yolculardan biri bu kişinin Suriyeli olduğunu söyleyince heyecanlı hal ve tavırlar sergiledi. Sonra da yüksek sesle Arapça 'Gel'anlamına gelen 'Taal' diyerek eliyle yanına çağırdı. Bu sırada başka bir yolcu kimliğini uzattı. Onun kimliğini alırken Suriyeliyim diyen bu kişi bana silah doğrultunca ani bir hamle ile onu etkisiz hale getirdik" dedi.



Otobüs şoförü M.Ü de ifadesinde, "Bismil otogarına girdiğimde firmamız yazıhanesindeki üstü başı yırtık bu kişi parası olmadığını, annesinin hasta olduğunu, cep telefonunun çalındığını ve gariban bir inşaat işçisi olduğunu ve kendisini Diyarbakır'a götürmemi istedi. Bende acıyıp aldım, terörist olduğunu yakalanınca öğrendim" diye konuştu.



ÖNCE İTİRAFÇI OLDU, SONRA VAZGEÇTİ



Mahkeme, sanığın sözde takım komutanı olarak faaliyet yürüttüğünü, kimlik kontrolü yapan polisleri görünce tedirgin ve şüpheli hareketler sergileyip polislere silah doğrulttuğu, polislerden birinin beylik silahını almaya çalışmak istemesi üzerine zor kullanılarak etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Kendini Suriyeli mülteci tanıtan sanığın alınan parmak iziyle uzun zamandan beri aranan terörist olduğunu vurgulayan mahkeme, teröristin Mardin Savur kırsalında faaliyet yürüttüğünü, yakalandıktan sonra itirafçı olmak istediği, Mardin kırsalında örgüte ait sığınakların yerini göstermesi için cezaevinden alınan özel izinle kırsal alana götürülmek istenmesi üzerine itirafçı olmaktan vazgeçtiğini kaydetti.



CEZAYI DUYUNCA YASADIŞI SLOGAN ATTI



Teröristin sözde takım komutanlığı gibi üst düzey sorumlu olduğu dikkate alındığında sansasyonel suikast tarzı saldırı için üzerindeki tabancayla Diyarbakır'a geldiğine dikkat çekildi. Teröristin Türkiye'ye gelmeden önce Kuzey Irak'ın Haftanin, Avaşin, Gara, Zap ve Suriye'de de faaliyetlerde bulunduğunu ifade eden mahkeme, Terör örgütünün yurt içindeki barınma alanları, sığınak ve depoları hakkında bilgi sahibi olduğu, kırsal ile şehirdeki işbirlikçilerle irtibatlı olduğunu vurguladı. Yakalandığında üzerinde ele geçen silahın emniyeti açık, dolu ve atışa hazır vaziyette olduğu dikkate alındığında teröristin kırsal alandan şehir merkezinde, devlet büyükleri başta olmak üzere güvenlik güçleri, kamu kurum ve kuruluşları, ve adli makamlara yönelik suikast ya da sansasyonel tarzda saldırı amacıyla gönderildiği bildirildi.



Mahkeme sanığı 16,5 yıl hapisle cezalandırdı. Kararı duyan sanık duruşmada yasadışı sloganlar atınca askerler tarafından güçlükle salondan çıkarıldı.