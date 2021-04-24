Sistematik katliamın yıl dönümünde Şehit diplomatlar sergisi

ASALA ve JCAG gibi Ermeni terör örgütleri tarafından sistematik şekilde katledilen Türk diplomatlarının anısına İstanbul ve Los Angeles'ta eş zamanlı sergi düzenlendi. Sergide 1973-84 yılları arasında öldürülen 31'i diplomat 58 Türk vatandaşına yönelik terör saldırıları ve suikastler anlatılıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Ermeni terör örgütleri tarafından katledilen Türk diplomatlarının anısına, ilk şehitlerin görev yeri olan Los Angeles'ta ve eş zamanlı olarak İstanbul Sirkeci Tren Garı'nda "Şehit Diplomatlar Sergisi" düzenledi.

ŞEHİTLERİN HİKAYELERİNE YER VERİLDİ



Sergide; Ermeni terör örgütlerinin Türk devlet görevlilerine yönelik sistematik saldırıları, ülke ve şehir bazlı oluşturulan grafikler ve tarih şeritleriyle detaylı bir şekilde anlatılıyor. Öte yandan sergide, şehit edilen diplomatların yapay zeka teknolojileriyle yüksek çözünürlüklü hale getirilen fotoğrafları ve hikayelerine yer verilen özel görseller de bulunuyor.

"Şehit Diplomatlar Sergisi", Los Angeles'ta 24-26 Nisan, İstanbul Sirkeci Tren Garı'nda ise 24 Nisan-30 Mayıs tarihleri arasında açık olacak.

TÜRK DİPLOMATLARINI KATLETMİŞLERDİ



1973 yılında Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ile Konsolos Bahadır Demir, Ermeni asıllı bir Amerikalı tarafından şehit edilmiş ve bu saldırı ASALA ve JCAG gibi Ermeni terör örgütlerinin 1970'ler ve sonrasında düzenleyeceği saldırıların başlangıç noktası olmuştu. Ermeni terör örgütlerinin, Türk diplomatlara yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda, 31'i diplomat ve onların aile mensupları olmak üzere 58 Türk vatandaşı şehit edilmişti.