Son dakika: Teröristlerin telsiz konuşmaları deşifre oldu: Her yerde asker var, her yerden ateş açıyorlar...

Türk Silahlı Kuvvetleri, 'Bir gece ansızın' mottosuyla dün gece Metina'ya havadan ve karadan harekat başlattı. Harekata özel kuvvetler ve komandolar katıldı. Uçarbirlik destekli harekat 100 kilometre genişliğe yayılmış durumda. Metina'nın dışında Avaşin,Basyan, Zap ve Kandil de harekatın hedefindeki noktalar olarak gösteriliyor. Terör hedefleri F-16, OBÜS'ler ve SİHA'larla ateş altına alınırken, birçok terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin kaçış yolları da, saniye saniye izleniyor ve ateş altına alınıyor. Köşeye sıkışan teröristlerin örgütün sözde yöneticileri ile bağlantı kurmaya çalıştığı ve telsizden son durumu bildirdiği aktarılıyor. Teröristlerin telsiz konuşmaları da deşifre edilmeye başlandı. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak telsiz konuşmalarını canlı yayında aktardı...