Son dakika: Teröristlerin telsiz konuşmaları deşifre oldu: Her yerde asker var, her yerden ateş açıyorlar...

Türk Silahlı Kuvvetleri, 'Bir gece ansızın' mottosuyla dün gece Metina'ya havadan ve karadan harekat başlattı. Harekata özel kuvvetler ve komandolar katıldı. Uçarbirlik destekli harekat 100 kilometre genişliğe yayılmış durumda. Metina'nın dışında Avaşin,Basyan, Zap ve Kandil de harekatın hedefindeki noktalar olarak gösteriliyor. Terör hedefleri F-16, OBÜS'ler ve SİHA'larla ateş altına alınırken, birçok terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin kaçış yolları da, saniye saniye izleniyor ve ateş altına alınıyor. Köşeye sıkışan teröristlerin örgütün sözde yöneticileri ile bağlantı kurmaya çalıştığı ve telsizden son durumu bildirdiği aktarılıyor. Teröristlerin telsiz konuşmaları da deşifre edilmeye başlandı. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak telsiz konuşmalarını canlı yayında aktardı...
'BİR GECE ANSIZIN' METİNA...
TSK, hava ve kara gücü ile dün gece yarısı ansızın Metina'ya girdi. Bombardıman altına alınan bölgeye uçarbirlikler ile özel kuvvetler ve komandolar indirildi. Bordo bereler ve mavi bereler teröristlerle sıcak temasa girerken, temizlenen bölgelere yerleşiyor.
A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, 2 tabur bordo bereli askerin bölgede olduğunu, sayının 1200 olduğunu söyledi.
OPERASYON 100 KM ALANA YAYILDI
Terör örgütü PKK'nın Metina, Avaşin, Basyan, Zap ve Kandil'deki hedeflerine yönelik operasyonun 10 bin hektar yani 100 kilometre alana yayıldığını aktaran Kerim Ulak, bazı kritik noktaların ele geçirildiğini de aktardı.
SİHA'LAR, F-16, OBÜSLER ATEŞİ KESMİYOR
Gece yarısından itibaren süren operasyona Diyarbakır'daki 8.Anajet Üssü'nden F-16 destek veriyor. F-16'ların biri inmeden diğeri destek için harekete geçiyor. Olağanüstü F-16 hareketliliğine yerli ve milli İHA ile SİHA'lar da destek veriyor. OBÜS'ler de hedefleri tek tek vuruyor. Operasyonu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genel Kurmay Başkanı yönetiyor.
CANLI YAYINDA TERÖRİSTLERİN TELSİZ KONUŞMALARINI AKTARDI
A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, çok özel bir bilgiyi canlı yayında paylaştı. Ulak, teröristlerin kuşatıldığını ve çaresiz halde olduklarını aktardı. Ulak, teröristlerin telsiz konuşmalarının deşifre olduğunu duyurdu.
Ulak'ın A Haber'de aktardığına göre; teröristler sözde yöneticilerine, "Her yerden asker geliyor. Sıkıştık, her yerden ateş açıyorlar" seslendiği ortaya çıktı.
SON DAKİKA: Mehmetçiklerin vurduğu PKK'lı teröristlerin telsiz konuşmaları ortaya çıktı! 'Sürekli bombalıyorlar... Her yerden...'