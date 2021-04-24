Sonbahar-Kış operasyonu tamamlandı! 75 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, koordinesinde yürütülen terör örgütü PKK ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği Sonbahar-Kış operasyonları tamamlandı. Jandarma Komando, JÖH, PÖH ve Güvenlik Koruyucuların katılımıyla gerçekleşen 8 bin 915 operasyon da 75 terörist etkisiz hale getirildi. İlkbahar-Yaz operasyonları ile terörle mücadele aralıksız devam edecek.



İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün yürüttüğü terör örgütü PKK ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği 2020-2021 Sonbahar-Kış operasyonları sona erdi. Jandarma Komando, JÖH, PÖH ve Güvenlik Koruyucuların katılımıyla gerçekleşen 8 bin 915 operasyon icra edildi. Bu operasyonlarda 75 terörist etkisiz hale getirilirken 915 sığınak ve mağara imha edildi. Ayrıca, 233 mayın, 292 silah, 465 el bombası, 891 tüp, 31.6 ton gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



1 Ekim tarihine kadar devam edecek olan İlkbahar-Yaz döneminde teröristlerin tüm barınma alanlarındaki inlerine girecek şekilde, Jandarma Komando Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Koruyucuların yer aldığı 9 bin 630 operasyon planlandı. 2021 yılı ilkbahar ve yaz dönemi operasyon stratejisi olarak 'Ara-Bul-Yok Et' olarak belirlendi.