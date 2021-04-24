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Giriş Tarihi: 24.4.2021 14:42

Sultanbeyli Güvenlik Toplantısı yapıldı

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Sultanbeyli Güvenlik Toplantısı yapıldı

Sultanbeyli Güvenlik Toplantısı, İçişleri Bakanı 'nun başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, ilçedeki uyuşturucu ile mücadele, afet, göç, asayiş ve salgın konuları ele alındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında, Sultanbeyli Güvenlik Toplantısı bugün öğle saatlerinde gerçekleştirildi. Sultanbeyli Kaymakamlığı'nda düzenlenen toplantıya, Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce ile Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kurak ve diğer yetkililer katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda ilçedeki uyuşturucu ile mücadele, afet, göç, asayiş ve salgın konularının ele alındığı öğrenildi.

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Sultanbeyli Güvenlik Toplantısı yapıldı
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