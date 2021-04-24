Tevfik Göksu, Ekrem İmamoğlu'nun 5 yalanını canlı yayında böyle çürüttü...

Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 5 iddiasını tane tane anlatarak, resmi verileri de milyonlara göstererek çürüttü. İşte Göksu'nun canlı yayındaki açıklamaları...

1 - İBB'NİN YAPTIĞI SOSYAL YARDIM MİKTARI NE KADAR?

Göksu, İmamoğlu'nun '618 Milyon TL' sosyal yardım yaptık iddiasını yalanladı. Göksu, İBB komisyonu raporunu canlı yayında milyonlara göstererek şu ifadeleri kullandı:

Denetim Komisyonumuz ilgili birime yazıyı yazmış, 'Kaç para yardım ettin?' diye. Toplam ödediğimiz rakam 67 milyon denmiş. Aynı tarihlerde İBB Başkanı diyor ki, 'Ben 618 milyon yardım ettim' diyor. 'Başka bir kaynak mı var?' diye soruyoruz

2- İBB'NİN ENGELLEME İDDİASI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sık sık mağduriyet yarattığına dikkat çeken Göksu, 'Engelleniyoruz' iddialarını da resmi rakamlarla çürüttü.

Göksu, bu konuda şu açıklamaları yaptı:

Hakikat her zaman algıyı döver. İBB neyle engellenir? Bir Belediye Meclisi'yle iki merkezi yönetimle. 2019-2020 CHP dönemi. 2 bin 179 dosya gelmiş. Yüzde 29'a CHP hayır demiş, biz sadece 60'ına hayır demişiz. Yüzde 2'sine. Parkı imara açmak istemişler 'hayır' demişiz. Bu 60 dosyanın en az yüzde 50'si 'hayır' dediğimiz değil geri iade ettiğimiz dosyalardır.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu Ekrem İmamoğlu'nun 5 iddiasını tek tek böyle çürüttü!

3- DEVLETİN İBB'YE DESTEĞİ

İBB'ye verilen devlet desteği ile ilgili İmamoğlu'nun iddialarını yine resmi verilerle çürüten Göksu, "2020 yılında İBB demiş ki, 'Benim merkezi idareden gelecek param 15.7 milyar' demiş. Engel olsa kaç para gelmesi lazım? 12-13 gelmesi lazım. Peki ne gelmiş? 17.9 milyar gelmiş, fazla para gelmiş. Hükümetin tasarrufunda değil mi bu?" dedi.

4- 'BORÇLANMAK İHANETTİR' DİYEN İMAMOĞLU VE YÖNETİMİ NE KADAR BORÇLANMAYA GİTTİ?

Seçim döneminde, "İstanbul'da borçlanmak en büyük ihanettir, İstanbul'un gelirlerini yüzde 50 arttıracağım" diyerek propaganda yapan İmamoğlu'nun borçlanma töreni yaptığını hatırlatan Göksu şöyle konuştu:

Borçlanma yetkisi Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçerken sayın Başkanın partisi 'hayır' oyu vermiştir. Partisinin hayır dediği borçlanma oylamasıyla Ak Parti'nin evet oylarıyla geçti. Sonra o yetkiyi aldı ve ona da tören yaptı. Biz teslim ettiğimizde 23 milyar borcu vardı. 2021 yılı sonu itibariyle İBB'nin borcu 43 milyar 402 milyon TL. Şu anda İBB 1 kuruş dahi borçlanamaz.

5- 'İBB'NİN KENTSEL DÖNÜŞÜM BÜTÇESİ DÜŞTÜ' İDDİASI - GÖKSU RAKAMLARLA YALANLADI...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kentsel dönüşüm bütçesiyle ilgili grçek dışı iddialarına da tüm ayrıntısına kadar cevap verdi.

Mehmet Tevfik Göksu CHP döneminde kentsel dönüşüm bütçesinin çok az bir miktara düşürüldüğünü belirterek "AK Parti döneminde kentsel dönüşüm bütçesi bütçenin yüzde 5'iydi. Kaça düşürdüler biliyor musunuz? 0.8'e düşürdüler. 1 milyardan 257 milyona düştü. Birden aşağıya düştü. Ben geçen gün İBB Meclisi'nde depremle ilgili konuşurken bir şey önerdim. Dedim ki: 2021 yılı 20 milyar 20 katrilyon merkezi idareden para bekliyorsun. Gel bir kahramanlık yap yüzde 10'unu depreme ayır. 2 milyar. Hemen getir meclise geçirelim. Cevap yok ses yok." İfadelerini kullandı.