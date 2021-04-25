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Giriş Tarihi: 25.4.2021 15:10

Atatürk'e hakaret iddiasıyla gözaltına alınan veli adli kontrolle serbest bırakıldı

DHA
Atatürk'e hakaret iddiasıyla gözaltına alınan veli adli kontrolle serbest bırakıldı

'nın Sarayönü ilçesindeki lisede, tarih öğretmeninin 'WhatsApp okul öğrenci grubu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve  ile ilgili paylaştığı videonun ardından Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan veli Fatih G. (41), adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Sarayönü ilçesindeki Şehit Ramazan Akyürek Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin tarih öğretmeni, WhatsApp okul öğrenci grubundan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Mustafa Kemal Atatürk hakkında video paylaştı.

Bunun üzerine öğrenci velilerinden Fatih G., grupta Atatürk'e hakaret içerikli yazılar yazdı. Öğrenci velisinin hakaret içeren sözlerinin sosyal medyada gündeme gelmesi üzerine valiliğin talimatıyla Sarayönü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Atatürk aleyhine işlenen suçlar' kapsamında soruşturma başlatıldı. Bunun üzerine dün akşam Ladik Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan Fatih G., bugün sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması beklenen Fatih G. hakkındaki adli soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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Atatürk'e hakaret iddiasıyla gözaltına alınan veli adli kontrolle serbest bırakıldı
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