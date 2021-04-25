Canan Kaftancıoğlu, Biden’ın İstanbul Şube Başkanı

9 YIL 8 AY 20 GÜN HAPİS CEZASINA MAHKUM EDİLDİ

Canan Kaftancıoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama", ''kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret'', ''Cumhurbaşkanına hakaret'', ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek'' ve ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçlarından 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına mahkum edilmişti.

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu’nun geçmişte Ermeni soykırımı yalanına destek veren konuşmalar yaptığı ortaya çıktı | Video

KAFTANCIOĞLU: "'ERMENİ SOYKIRIMI YOKTUR' DİYE TUTTURAN DA GEÇMİŞTEKİ BÜYÜK ACIYI GÖRMEZDEN GELEN BİR ZİHNİYET"

Canan Kaftancıoğlu'nun, Ermeni soykırımına destek verdiği konuşma şöyle: "'Ermeni soykırımı yoktur' diye tutturan da toplumu ve oradaki geçmişteki büyük acıyı -bakın açık söylüyorum- görmezden gelen bir zihniyettir. Ben de diyorum ki, kavramlara takılmayalım arkadaşlar. Ben de diyorum ki, 'Geçmişimize dönelim. Göz göze gelelim.' Birbirimize, halklar ne yaşattı? Önce hissedelim. Sonra onarıcı adalet mekanizmalarımızla bunun çok değişik yöntemleri var. 'Hep birlikte tek vücut olalım' diyorum. Bunu kavramlara sıkıştırılmasını yanlış buluyorum"