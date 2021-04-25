MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz  şehit oldu

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit askerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı. Akar mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 25 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.

YAŞAR GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de yayınladığı taziye mesajında "Silah arkadaşımız 25 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim" dedi.

"YAVRUMA ALLAH RAHMET EYLESİN, VATANIMIZ SAĞ OLSUN"

Şehit Çakar'ın Kastamonu'nun merkeze bağlı Geyikli köyünde ikamet eden annesi Melek Şahanoğlu'na acı haber ulaştı. Şehit evine Türk bayrağı asılırken şehit annesi Melek Şahanoğlu'da taziyeleri kabul etti. Güçlükle ayakta durduğu görülen şehit annesi Melek Şahanoğlu, "Yavruma Allah rahmet eylesin, vatanımız sağ olsun" dedi.

"AĞABEYİNİN EV SAHİBİ OLDUĞUNU GÖRMEDEN ŞEHİT DÜŞTÜ"

3 erkek ve 1 kız çocuğunun olduğunu, Şehit Aygün Çakar'ın da ortanca çocuğu olduğunu söyleyen şehit annesi Melek Şahanoğlu, "Oğlumla iki gün önce telefonla konuştum. Ağabeyinin ev sahibi olması için evrakların imzalanması gerekiyordu. Oğlum geciktirmeyelim, kısa zamanda halledelim dedi. Ben okuma yazma bilmiyorum ama bir şekilde oğlumun son isteğini yerine getirmeye çalıştım. Oğlum ağabeyinin ev sahibi olduğunu göremeden şehit düştü" diye konuştu.