"ERMENİ SOYKIRIMI İDDİALARI YÜZYILIN İFTİRASIDIR"

Sözde Ermeni soykırımı iddialarına dair pek çok beyanat ve hukuki girişimde bulunan Kasadolu "Türkiye asla bir soykırım yapmamıştır. Bir konunun soykırım olması için belli şartlar aranır. Bunların başında da muhatap ırk soy ne derseniz bunun ortadan kaldırılma girişimi söz konusudur. Türkiye o dönem yaşanan olaylarda soykırım bir kenara o Ermeni çocuklarına bu vatanın evlatları olarak bakmış büyütmüş ve bugün o çocuklar Ermeni cemaatinin mensuplarıdırlar. Dolayısıyla iddia edilen soykırım ifadesi gerçek değildir ve bu Türkiye'nin üzerine atılmış yüz yılın iftirasıdır" dedi.

Kasadolu açıklamalarına şöyle devam etti

LOBİ FAALİYETLERİMİZİ ARTTIRMALIYIZ

Burada Türkiye'yi girmediği bir günahtan, işlemediği bir suçtan yargılamak isteyen bir yapı söz konusu. Bu nedenle çalışmalarımıza hız vermeli ve bundan sonraki çetin mücadelemizi firesiz ve ciddiyetle devam ettirmeliyiz. Lobi faaliyetlerine, dernek ve vakıflarla adam adama markaj yöntemiyle ilerlemeliyiz.