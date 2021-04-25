Son Dakika Haberi... 2019'un Aralık ayında Çin'de görülen ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını etkisini sürdüyor. Ülkemizde ilk olarak 11 Mart'ta görülen salgın, son günlerde etkisini artırmış, vaka ve vefat sayıları herkesi tedirgin etmeye başlamıştı. Geçtiğimiz haftalarda yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından kısmi kapanmaya gidilirken, alınan kararların olumlu yönde etkisini görmeye başladık. Son iki gündür ciddi bir azalma gösteren vaka sayıları ileriye dönük olarak yetkilileri ve vatandaşları umutlandırdı. Sağlık Bakanlığı 25 Nisan'a ait koronavirüs verilerini paylaştı. İşte güncel vaka ve vefat sayıları...
25 NİSAN KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Sağlık Bakanlığı tarafından 25 Nisan koronavirüs verileri açıklandı. Son 24 saatte Türkiye'de 260 bin 280 koronavirüs testi yapılırken, vaka sayısı 38 bin 553, hasta sayısı 2 bin 801 oldu. Ağır hasta sayısı ise 3 bin 590 olarak kayıtlara geçti. Bugün 347 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vefat sayısı 38 bin 358 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantinası sona eren 51 bin 236 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 73 bin 644 oldu. Bugüne kadar Türkiye'de 25 milyon 884 bin 258 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı 4 milyon 629 bin 969 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,7, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
Son Dakika Haberi... Sağlık Bakanlığı, 25 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Covid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları... | Video
DÜNÜN VERİLERİ:
Türkiye'de dün 339 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 38 bin 11'e yükseldi. Toplamda 45 milyon 623 bin 978 test yapıldı. Bugün yapılan 281 bin 183 testten, 40 bin 596 yeni vaka sayısı, 2 bin 905 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 4 milyon 591 bin 416, bugün iyileşen 52 bin 297 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 22 bin 408 yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 3 bin 511 olduğu açıklandı.