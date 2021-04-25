Son dakika: MSB: 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.