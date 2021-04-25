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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MSB: 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 25.4.2021 12:15 Son Güncelleme: 25.4.2021 12:32

: : 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

AA
Son dakika: MSB: 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

: Türkiye, teröre geçit vermiyor... Gelen son dakika bilgisine göre; Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi...

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) yazılı açıklamasına göre, PKK/YPG'li teröristler huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açtı ve sızma girişiminde buldu. Komandoların saldırıya karşılık vermesiyle 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.

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Son dakika: MSB: 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
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