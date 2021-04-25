Soykırım iftirası yok hükmünde

ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan 1915 olayları ile ilgili yaptığı açıklamada "soykırım" ifadesini kullanmasına tüm Türkiye'den tepki yağıyor. Ankara da Biden'ı şiddetle kınadı. İşte o tepkiler:Değişen tek şey siyasi karar olup, tarihi bir kanıt bulunmadığı aşikârdır. Bu söylem, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi çabalarına ve hatta diğer ülkelerle ilişkilerine gölge düşürmektedir.Siyasi hesap uğruna tarihin çarpıtılmasının bir göstergesi olan Biden'ın değerlendirmesini reddediyoruz.Türk milletinin şerefli geçmişinde ne soykırım mahcubiyeti ne de katliam zilleti vardır. Tarihimiz tertemizdir, kimseye ispat borcumuz yoktur.Tarihi gerçekleri çarpıtarak yeni husumet tohumları ekmeye çalışan radikal Ermeni lobilerinin baskısıyla Biden'in 1915 olayları hakkında yaptığı talihsiz açıklama, Türkiye Cumhuriyeti açısından yok hükmündedir. Biden'a kendi tarihine ve bugününe bakmasını tavsiye ediyoruz.Kati surette reddediyoruz, en sert şekilde telin ediyoruz. ABD makamları bu açıklamayı yaparken ne yazık ki lobilerin taleplerine diz çökmüştür.Sözcükler tarihi değiştiremez. Tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz. Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı reddediyoruz.Bu açıklama, Türk- Amerikan ilişkilerini sabote etmeye çalışan çevrelere destek veren bir açıklama olmuştur. Bu açıklamayı şiddetle kınıyoruz.Ermeni lobilerine yaranmak adına Türkiye'ye bu iftirayı atanlara, Vietnam'da, Bağdat'ta, Felluce'de döktükleri kanları, Ebu Garip Hapishanesi'ndeki iğrenç işkencelerini, Hiroşima ve Nagasaki'ye attıkları atom bombasıyla çocuk, kadın demeden kuruttukları nesilleri hatırlatırız.Siyasi saiklerle yapılan bu cahilce açıklama, tarihi değiştiremez, gerçekleri örtemez. Yok hükmündedir.Tarihleri soykırım ve insanlık suçlarıyla dolu bir sabıka kaydından ibaret olanların art niyetli beyanları bizim için yok hükmündedir.Soykırım iddiası, aziz milletimize atılmış büyük bir iftiradır. Bu açıklama Türkiye-ABD ilişkilerine zarar vermeye yönelik bir girişimdir.Bu tavır, tarihi gerçeklerden kopuktur ve ABD iç siyasetindeki sığ lobicilik faaliyetlerinin bir yansımasıdır. Tarih, hukuksuz bir iddiadan yana tavır koyan ABD yönetimini asla affetmeyecektir.ABD Başkanı Joe Biden'in açıklamalarının ardından Türkiye tepkisini diplomatik kanallardan da gösterdi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçiye ABD'nin kabul edilemez açıklamaları nedeniyle Türkiye'nin tepki ve kınaması iletildi.BAŞKAN Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü. Erdoğan ve Aliyev görüşmede, son gelişmeler ışığında Türkiye ve Azerbaycan olarak hangi ortak adımların atılabileceği hususunda fikir teatisinde bulundu. Aliyev, ABD Başkanı Biden'ın soykırım açıklamasının tarihi bir hata olduğunu, bölgedeki işbirliğine ciddi zarar verdiğini söyledi. Aliyev "Her zaman Türkiye'nin yanındayız" dedi.DIŞİŞLERİ Bakanlığı, ASALA terör örgütünün şehit ettiği diplomatları ve şehitleri andı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Yalanlar sadece tarihi çarpıtmıyor, masum canları da alıyor. Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız! Rahat uyusunlar, hiçbir yalana ve baskıya boyun eğmeyeceğiz" denildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Santa Barbara'da 27 Ocak 1973 yılında Başkonsolosumuz Mehmet Baydar ve Konsolosumuz Bahadır Demir ırkçı, nefret dolu teröre kurban verdiğimiz ilk şehit diplomatlarımız oldu. Ermeni terör örgütü ASALA'ya çok sayıda şehit verdik. Neden diplomat olmak istedim? O yıllarda Ermeni terör örgütü ASALA bizim diplomatlarımızı şehit ediyordu ve terör saldırıları vardı. Ben de 'Onlara inat diplomat olacağım, onlarla mücadele edeceğim' dediğim için diplomat olmak istedim. Her yıl gerek Ankara'da gerek tüm dünyada şehitlerimizi anıyoruz. Şehitlerimizin hatırasını yaşatacağız. Hiçbir zaman onları unutmayacağız, unutturmayacağız ve onlara layık olabilmek için daha çok çalışacağız" dedi. ANKARA