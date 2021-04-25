Terör yuvası Metina’ya havadan-karadan darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak'ın kuzeyindeki PKK yuvası Metina'ya operasyon başlattı. Harekât, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir gece ansızın geliriz" deyimiyle 23 Nisan akşam saatlerinde Metina ve Zap arasındaki stratejik öneme sahip Zınari Kesta bölgesinde başlatıldı. Bölgeye SİHA'larla birlikte giren F-16'lar PKK hedefleri ile kara birliklerinin ilerleyeceği güzergahtaki hedefleri vurdu. ATAK helikopterleri de operasyonda akif rol aldı. Havadan ihbar kontrol uçaklarıyla gökyüzüne karargâh kuran TSK, kara birliklerini bölgeye yerleşmesi için helikopterlerle Kuzey Irak'a indirdi. Operasyon kapsamında bölgeye 2 tabur özel birliğin de intikal ettiği ifade ediliyor. Harekât kapsamında bordo bereliler Kani Masi bölgesine paraşütle intikal etti. Operasyon ile teröristlerin kaçış yolları da vuruluyor. Metina'da başlayarak Avaşin, Basyan ve Zap'ta ilerleyen Mehmetçiğin namlu ucunda Kandil bulunduğu, amacın "Vur-çık" değil, "Yok et-yerleş" olduğu öğrenildi. Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kahraman Komandoları, Kuzey Irak'ta!" ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile komuta kademesi harekâtı Ankara'da anlık takip etti. Mehmetçiğin namlusunda Kandil'in olduğu, harekâtın bu yönde ilerlediği öğrenildi. İşte detaylar:İstihbarat teşkilatları tarafından daha önceden elde edilen saha bilgileri ve İHA'lar ile bir süredir yapılan takipler kapsamında daha önceden belirlenen hedeflerin ateşe alınması için akıllı mühimmatlar yüklü 20 SİHA, Türkiye sınırını aşarak Kuzey Irak'a geçti.Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan Havadan İhbar ve Kontrol (HİK) uçakları Kuzey Irak sınırına gönderildi. Gözetleme, hava savunma, erken ihbar, karşı taarruz ve hava hakimiyeti sağlamada avantaj sağlayan HİK uçaklarıyla havada karargâh kuruldu. Diyarbakır 1. Ana Jet Üssü'nden "Pars", Konya 3. Ana Jet Üssü'nden "Hançer", Adana İncirlik Üssü'nden "Akıncılar" ile Merzifon 5. Ana Jet Üssü'nden havalanan "Tunç" filoya ait 30 F-16 belirlenen hedefleri SİHA'lar ile birlikte akıllı mühimmatlarla vurdu.Kendi yakıtlarıyla 2 saat havada kalabilen F-16'lar, İncirlik üssünden bölgeye gelen "Asenalar" filosundaki 2 yakıt ikmal uçağından havada yakıt ikmali yaparak 7 saat havada kaldı. Sürekli bölgede bulunan 15 adet F-16 savaş uçakları İHA'lar tarafından anlık verilen dinamik hedefleri de güdümlü bombalarla vurdu. CASA uçakları sınırda bulunurken, hava harekatı ihbar ve kontrol (HİK) uçağı tarafından havadan yönlendiriliyor. Uçaklar, ABD yapımı bombalar yerine yerli ve milli Hassas ve Kanatlı Güdüm Kiti ile Lazer Güdümlü Kit bombalarıyla donatılarak sınır ötesinde 24 saat görev yapıyor.Harekât merkezinde kuvvet komutanlarıyla birlikte operasyonu sevk ve idere eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Teröristlerin barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 400'e yakın hedef kara ateş destek vasıtalarıyla, 60'tan fazla hedef ise Hava Kuvvetleri unsurlarımız tarafından etki altına alınmış olup, çok sayıda teröristin de etkisiz hale getirildiği değerlendirilmektedir" dedi. Bakan Akar iftarını komutanlar ve askerlerle birlikte yaptı.HAREKÂT öncesinde Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Metina bölgesinde PKK'nın üst düzey yöneticilerinden birini yakaladığı, teröristin ele geçirilmesinin hedeflerin belirlenmesinde büyük rol oynadığı öğrenildi. Hedefler F-16'lar tarafından vurulduktan sonra bölgeye özel kuvvetlerin uçar birlikleri de uçaktan atıldı. Borbo bereliler belirlenen hedeflere nokta operasyonlar düzenledi. Bölgedeki 15 İHA'nın da Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın unsurlarına anlık istihbarat aktararak teröristlere göz açtırmadığı, özel birliklerin de karadan mağaralara operasyon düzenlediği öğrenildi.