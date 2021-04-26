37 masumun canı için hesap verecekler! Kobani olaylarını ateşleyen 108 sanık hakim karşısında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Kobani olayları olarak bilinen 6-8 Ekim eylemlerine ilişkin hazırlanan iddianamede, 108 sanığa Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, kasten öldürme, yağma ve alıkoyma gibi 30 farklı suçtan 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 19 bin 680 yıl hapis cezası istendi.

108 sanıklı iddianamede 37 maktul ve 2 bin 676 mağdur yer aldı. Sanıkların tamamı yaşanan olayları, başlamasında ve devamında sorumlu düzeyde organize etmekle ve örgütün talimat bütünlüğü içerisinde şiddetli sokak olayları şeklinde ülke geneline yayıp terör olaylarına kitlesel boyut kazandırmakla suçlandı.

Örgüt yöneticisi olmakla suçlanan sanıklar, tüm suçlardan da ayrı ayrı sorumlu tutuldu. Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte davanın 40 gün sürecek ilk oturumu başladı. Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davada, HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Ayhan Bilgen, Sırrı Süreyya Önder, Ayla Akat Ata, Gültan Kışanak, Sebahat Tuncel ve Emine Ayna gibi HDP'li isimlerin yargılanmasına başlandı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI



Duruşma nedeniyle polis ve jandarma ekipleri cezaevi önünde yoğun güvenlik önlemi aldı. Duruşmayı izlemeye gelenler 3 farklı arama noktasından geçirildi. Polis, cezaevi önünde toplanmalara izin vermezken, salona girenlerin HES kodları kontrol edildi.

Duruşmayı HDP milletvekilleri, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, aralarında Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu üyelerinin bulunduğu yabancı heyetler takip etti. Sanıklar duruşmaya bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı. Bazı sanıklar ise salonda hazır bulundu. Davayı başta Ankara, İstanbul ve Diyarbakır barosundan olmak üzere çok sayıda avukat takip etti. Avukatlardan bazıları salondaki kapasitenin dolması nedeniyle dışarıda kaldı.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA BİRÇOK SALON AÇILDI



Mahkeme Başkanı Bahtiyar Çolak, iddianamenin kabulüne ilişkin kararı okudu. Sanıkların kimlik tespitine geçildiği sırada sanık avukatları, söz alarak duruşma salonuna giremeyen avukatlar olduğunu söyledi. Başkan Çolak koronavirüs tedbirleri kapsamında gerekli önlemlerin alındığını, giremeyen avukatlar için ise ayrı salonların hazırlandığını, isteyenlerin açılan salonlardan takip edebileceğini söyledi. Ancak avukatlar, oturdukları sıralara vurarak alkışlarla durumu protesto etti.

YİNE PROVOKASYON PEŞİNE DÜŞTÜLER



Avukatların protestolarının ardından salondan ayrılması sonrasında sanıkların kimlik tespitine geçildi. Bu sırada, tutuklu sanıklardan Sebahat Tuncel, "Savunma hakkı engellenemez" şeklinde slogan atmaya başladı. Salondan ayrılan sanık avukatlarının, bu esnada tutuklu sanıklara, "Mahkemeye kimlik tespiti yaptırılmaması" yönünde telkinde bulundukları duyuldu. Tek tek isimleri okunan sanıklardan eski Kars belediye başkanı Ayhan Bilgen hariç diğerleri sanıklar isimleri okunmasına ve salonda hazır bulunmalarına rağmen mahkeme başkanına cevap vermeyerek beyanda bulunmadı. Duruşmayı izleyen bazı müştekiler de sanıklara ve avukatlarına tepki gösterdi. HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, avukatları olmadan kimlik tespitine ilişkin konuşmayacağını söyleyerek "Buraya susmaya değil konuşmaya geldik. Size değil cevap vermek günahımızı bile vermeyiz" dedi. İddianame okunması sırasında sanık avukatları alkış tutarak protesto etti.

ŞEHİT AİLELERİNDEN AÇIKLAMA



Demirtaş ve HDP'yi protesto eden şehit ve gazi yakınları da cezaevi önünde "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" ve "Terörist Selo" sloganları attı. Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen yaptığı açıklamada, "Başta Selahattin Demirtaş ve diğer HDP'lilerin yargılandığı davayı takip etmek için buradayız. Biz, Türkiye Cumhuriyeti'nde siyasi parti vasfına bürünen ve yakaları kandilin elinde olan bu şahısların yargılanması ve hak ettikleri cezayı almaları için buradayız. Şehit yakınları olarak davalara müdahil olacağız. Bu olayların talimatlarını veren bizzat Selahattin Demirtaş'tır. Demirtaş ise bu emri Kandil'den almıştır. Sözde hukuku ve evrensel ilkeleri koruması gereken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de Selahattin Demirtaş'ın suçsuz olduğunu ve serbest bırakılması gerektiğini söylüyor. Biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararı da onları da hiçbir şekilde tanımıyoruz. Bizim bizden başka dostumuz yoktur" dedi.

REDDİHAKİM TALEBİNDE BULUNDULAR



İddianamenin özetinin okunmasının ardından tutuklu sanıklar Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ Şenoğlu ve Sebahat Tuncel ile bazı sanık avukatlarının reddihakim talebinde bulundukları açıklandı. Mahkeme heyeti sanıkların reddi hakim taleplerinin yazılı olarak sunmasına, avukatların taleplerinin ise geri çevrilmesine karar verdi. Mahkeme başkanı, söz konusu taleplerin itiraza tabii olduğundan savunma alınamayacağını bildirerek, duruşmayı erteledi.