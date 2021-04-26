AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye her zaman KKTC'nin yanındadır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yaptıkları görüşmeye ilişkin fotoğraflarını paylaştı.

"TÜRKİYE HER ZAMAN KKTC'NİN YANINDADIR"

Çelik, "Türkiye her zaman ve her şart altında KKTC'nin yanındadır ve Kıbrıs Türk davasının savunucusudur. KKTC'nin egemenlik haklarını ve menfaatlerini gaspetmeye çalışan siyaset tarzları ve diplomatik girişimler meşru değildir ve asla kabul görmeyecektir." dedi.

"KKTC'NİN HAK VE MENFAATLERİ KIRMIZI ÇİZGİDİR"

"Her meşru çözüm girişiminde KKTC ve Türkiye her zaman en yapıcı siyaseti ortaya koymuştur." diyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik; şu ifadeleri kullandı:

"Ama bunun karşılığında hiçbir yapıcı siyaset görmemiştir. Yunanistan ve GKRY aşırı talepler dışında masaya birşey getirmemiştir. KKTC'nin hak ve menfaatleri kırmızı çizgidir. KKTC her zaman yanında Türkiye'yi görecektir. Kimsenin KKTC'nin hak ve menfaatlerini aşındırması söz konusu olamayacaktır."