Aydın'da traktör tarlaya devrildi: 1 ölü

Aydın'daki kaza, Kayaburnu Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Coşkun Çalışkan (40) 19 NO 386 plakalı traktörü ile Ericek Mahallesi'ne doğru seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Çalışkan, yolun kenarındaki tarlaya devrilen traktörün altında kaldı.