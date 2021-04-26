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Giriş Tarihi: 26.4.2021 18:52 Son Güncelleme: 26.4.2021 18:52

'da traktör tarlaya devrildi: 1 ölü

İHA
Aydın'da traktör tarlaya devrildi: 1 ölü

'ın Buharkent ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör yolun kenarındaki tarlaya devrildi. Kaza'da bir kişi hayatını kaybetti.

Aydın'daki kaza, Kayaburnu Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Coşkun Çalışkan (40) 19 NO 386 plakalı traktörü ile Ericek Mahallesi'ne doğru seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Çalışkan, yolun kenarındaki tarlaya devrilen traktörün altında kaldı.

TALİHSİZ ADAM OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Çalışkan'ı traktörün altından çıkartırken, sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrollerde talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Aydın'da traktör tarlaya devrildi: 1 ölü
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