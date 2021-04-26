Cepteki casusa dikkat! Her adımınızı takip ediyorlar...

Son dönemlerde resmi uygulama marketlerinde bile sahte uygulamaların yakalanması, uygulamalara olan güveni sarsmaya başladı. Casus uygulamalar sadece hacker'lar tarafından kullanılmıyor, eş ve yöneticiler tarafından da gizlice telefona yüklenebiliyor. Hatta sağlık uygulamaları üzerinden cinayete teşebbüs vakaları bile var. Uzmanlar casus uygulamalara karşı vatandaşı uyarıyor.



CEBİMİZDEKİ CASUS



Seccops Siber Güvenlik Genel Müdürü İsmail Saygılı, günlük hayatımızın en vazgeçilmez parçalarından biri olan akıllı telefonların, cebimizde taşıdığımız casus bir cihaza dönüşebileceğine dikkat çekerek, şu bilgileri paylaştı: "Telefonlarımızda çeşitli amaçlarla yüklenmiş birçok uygulama var. Ve geçen zaman içerisinde bunlara bir yenisini ekliyoruz. Bu durumda başta dikkat edilmesi gereken konulardan biri, resmi uygulama marketlerinin dışına çıkmamaktır. Hatta bazen bir güvenlik ihlali sonucunda bu platformlardan bile zararlı mobil uygulamalar dağıtılıyor ve telefonlara bulaştırılıyor. Uygulama aracılığıyla bir casus yazılımı uzaktan yönetenler ortam dinlemesi yapabilir, konum bilgisi alabilir, görüşmeleri kaydedebilir, fotoğraf ve dosyalara erişebilir, sosyal medya hesaplarınızı ele geçirebilir, mesajlaşmaları okuyabilir, kredi kartı ve mobil bankacılık bilgilerini ele geçirebilir, ön ve arka kameradan fotoğraf, video çekimi yapabilir, işle ilgili dosyalarınız şifreleyip Bitcoin olarak fidye talep edebilir, hatta telefonunuzun internet bağlantısı üzerinden suç işlenebilir."

CİNAYETE TEŞEBBÜS DE MÜMKÜN



Keepnet Labs Türkiye Ülke Müdürü Erdinç Balcı da uygulamalara verdiğimiz erişim izinlerine dikkat çekerek, "Örneğin kamerayı asla kullanamayacak bir uygulama kamera erişimi istiyorsa buna dikkat etmelisiniz. Bazı uygulamalar bizden istenebilecek tüm izinleri istiyorlar, bu izinleri verdiğimizde de örneğin kısa mesajlara, kayıtlı numaralara, arama geçmişine, konuma, uygulama ve cihaz kullanım bilgilerimize kadar her şeye erişebiliyorlar. Daha sonra bu uygulama hack'lenirse bu verilerimizi kaybedebiliriz, bu verilerin ele geçirilmesi sonucunda görebileceğimiz zararlardan bazıları şöyle; e-posta veya sosyal medya hesaplarımıza istenmeyen kişiler erişebilir, buradan bizim adımıza paylaşım yapabilir, başka kişilere de zarar verebilirler. Banka hesaplarımıza erişim sağlanabilir, mali olarak zarar görebiliriz. Kameramıza erişebilecekleri gibi fotoğraf galerimize erişebilir, fotoğraf ve videolarımızı ele geçirebilirler. Bunun sonucunda ise şantaja varan kötü sonuçlar doğabilir" diye konuştu. İnternete bağlanabilen bireysel sağlık cihazlarına da dikkat çeken Balcı, "Korkutucu örnekler karşımıza çıkmaya başladı. Artık kalp pilleri de internete bağlanabiliyor mesela. Uygulama üzerinden bunlarla bir kişiye ölüme varabilecek zararlar vermek olası. Yurtdışında bir örnekte insülin pompasına telefon üzerinden erişerek cinayete teşebbüs vakası yaşanmıştı" dedi.