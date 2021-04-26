CHP’li Canan Kaftancıoğlu’ndan Halk Ekmek büfeleri üzerinden algı operasyonu!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından Halk Ekmek büfeleri hakkında bir video paylaştı. Bu videoda, İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun 14 Ocak 2021 tarihindeki bir basın açıklamasındaki Halk Ekmek ile ilgili cümleleri cımbızlanarak yer aldı. Kaftancıoğlu bu video ile AK Parti'yi ekmek düşmanı olarak göstererek, algı operasyonunun düğmesine bastı ve AK Parti'nin sonradan Halk Ekmek büfelerine karşı hareket ettiği algısı oluşturdu.

GÖKSU'NUN CÜMLELERİNİ ALGI İÇİN KULLANDI

Halk Ekmek üzerinden AK Parti'nin halka ucuz ekmek ulaştırmak istemediği yönünde bir algı oluşturmaya çalışan Kaftancıoğlu, Göksu'nun 14 Ocak 2021 tarihli konuşmasından videoya şu cümleleri taşıdı: "CHP'den teklif gelmesine rağmen teklifi kabul ettik. Komisyona havale ettik ve orada belediye başkanına şu soruyu sorduk; bu büfelere gerçekten ihtiyacın var mı? Cevabını beklemeden bugün 142 büfenin açılmasını AK Parti grubu olarak yetki veriyoruz. Bu büfeler açılsın istiyoruz."

KAFTANCIOĞLU, AK PARTİ'Yİ EKMEK DÜŞMANI OLARAK LANSE ETTİ

Kaftancıoğlu ise sosyal medya hesabından Göksu'nun sözlerinin yer aldığı videoyu paylaşarak "Bu ne perhiz ne lahana turşusu.. Sebebi belli, yalan rüzgârı. Kim olduğuna bakmaksızın, kime oy verdiğini umursamaksızın halkın partisinde halk için çalışmaya devam... Ekmek düşmanı AKP" ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu, sanki AK Parti İstanbul Halk Ekmek'ten halka ucuz ekmek ulaşmasını engelleyen tarafmış gibi lanse etmeye çalışırken, Göksu'yu yalancılıkla itham etti.





İBB MECLİSİ'NDEKİ BELGEDE İLÇEYE DANIŞILMASI GEREKTİĞİ BELİRTİLİYOR!

CHP'nin ve Kaftancıoğlu'nun oluşturmak istediği algıyı ise İBB Meclisi kararı bozdu. Hukuk tanımayan İBB ve Kaftancıoğlu, AK Parti'yi ekmek düşmanı göstermeye çalışmak için gerçekleri saklamaya kalktı. Çünkü İBB Meclisi'nin Halk Ekmek büfeleri hakkındaki kararında, büfelerin şehit yakınları, gazi ve engellilere verilmesi ve ilçe belediyesinin imar ve şehircilik yönünden uygun görüşünün alınması gerektiği belirtiliyor. Ancak İBB, Üsküdar ve Ümraniye'de ilçe yönetimlerinden görüş almayarak Halk Ekmek büfeleri yerleştirmiş, hukuku hiçe saymıştı.

GÖKSU: "AMA 3 TANE ŞARTIMIZ VAR. ŞEHİT, GAZİ AİLELERİNE VE ENGELLİLERE VERECEKSİNİZ"

Göksu'nun basın açıklamasında neler dediğine dair ifadeleri araştırıldığında Kaftancıoğlu'nun algı videosunda paylaştığı cümlelerin ardından Göksu'nun "Ama 3 tane şartımız var. Şehit, gazi ailelerine ve engellilere vereceksiniz" dediği ortaya çıktı.



TAKİPÇİLERİNDEN MECLİS KARARINI GİZLEDİ

İBB Meclisi'nde ayrıca Halk Ekmek büfelerinin ilçe yönetimlerinden görüş alınarak yerleştirilmesi kararının alındığı belgelerde görülürken, Kaftancıoğlu bu bilgiyi takipçilerinden saklaması dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

İBB Üsküdar'da hukuk tanımamış, İstanbul Üsküdar İlçesi Bulgurlu ve Ünalan Mahallerine Üsküdar Belediyesi ile istişare yapmadan Halk Ekmek büfeleri yerleştirmişti. İBB Sözcüsü Murat Ongun ise sosyal medya hesabından bir algı çalışması yaparak Üsküdar Belediyesi'nin halka ucuz ve sağlıklı ekmek ulaştırılmasını engellediği yönünde bir ileti atarak algı çalışması yapmıştı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İBB Sözcüsü Murat Ongun'un sözlerini alıntılayarak sosyal medyadan "İBB Meclis kararında görüleceği üzere 1) Büfelerin şehit yakınları gazi ve engellilere verilmesi 2) İlçe belediyesinin imar ve şehircilik yönünden uygun görüşünün alınması gerekiyor. Soruyoruz; Belediyemizden böyle bir görüş, onay aldınız mı? Şehircilik, yönetim anlayışız bu mu!" demişti.

TÜRKMEN: "FAKAT BÜFE BIRAKMAYA BİLE CHP İLÇE BAŞKANIYLA GELEN YETKİLİ "BURALAR BİZİM SİZE Mİ SORACAKTIK" DİYOR"

Türkmen ayrıca İBB Meclis Kararı'nda Halk Ekmek Büfelerinin "İlçe belediyelerinden görüş alınması kaydıyla" yerleştirilebileceğini gösteren belgeyi paylaşarak, "İBB meclisinde oy birliğiyle alınan karar var; "Büfe yerleri İlçe Belediyesi ile istişare edilerek, bırakılacak" Görevli arkadaşımız sabırla anlatıyor. Fakat büfe bırakmaya bile CHP İlçe Başkanıyla gelen yetkili "buralar bizim size mi soracaktık" diyor. Böyle mi yöneteceksiniz!" ifadelerini kullanmıştı.

"FAKAT KARŞIMIZDA 'BURASI BİZİM, KARAR VE NİZAM TANIMAYIZ' DİYEN BİR ANLAYIŞ VAR."

Üsküdar Belediyesi sosyal medya hesabından ise İBB yetkilileri ile Üsküdar Belediyesi yetkilileri arasındaki konuşmayı gösteren görüntüler paylaşılarak, "Ekmek Büfesi koyamazsınız demiyoruz. İBB Meclisi'nde CHP'li üyelerin de imzasıyla alınan kararı anlatmaya çalışıyor, işimizi hukuki zeminde yapmaya çalışıyoruz. Fakat karşımızda 'burası bizim, karar ve nizam tanımayız' diyen bir anlayış var. Kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz" denilmişti.

"ALGI OPERASYONLARIYLA ÜMRANİYELİLERİ KANDIRAMAZSINIZ"

Ayrıca Ümraniye Belediyesi ile de aynı durum yaşanmış, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım sosyal medyadan açıklamalar yaparak, "Ümraniye Belediyesi olarak ekmek satışına karşı değiliz. Şu anda Ümraniye sınırları içerisinde 35 noktada halk ekmek satış noktası bulunmaktadır. Kent kültürü içerisinde mobil satış büfelerinin ihtiyaca göre uygun noktalara koyulması gerekmektedir. İBB Meclisinin kararı da bu yöndedir. Bir oldu bittiyle büfelerin koyulması ve ben yaptım oldu zihniyetiyle bir yere varılması imkânsızdır. Ülkemiz zor günlerden geçerken bu tarz olaylarla siyasi rant elde etmeye çalışmak en hafif tabirle basitliktir. Ümraniye halkı bizi gayet iyi tanımaktadır. Algı operasyonlarıyla Ümraniyelileri kandıramazsınız" demişti.

"İBB YİNE UCUZ SİYASET PEŞİNDE!"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise İBB Meclisi'nin Halk Ekmek büfeleri konusunda ilçe belediyelerinden görüş alması gerektiğini yönündeki kararı paylaşarak, "İBB yine ucuz siyaset peşinde! İBB Meclisi'nde oybirliğiyle alınan karar gereği; Halk Ekmek büfeleri için ilçe belediyesinden görüş alması gereken İBB, gecekondu gibi büfe yerleştiriyor. Zabıta gelince de "Engelleniyoruz!" diye veryansın edip kameralara oynuyor. Karar ortada" ifadelerini kullanmıştı.