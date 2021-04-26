Dostlarından Biden’ın iftiralarına destek

ABD'de yapılan başkanlık seçimleri öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı açıkça hedef alarak "Erdoğan'ı yenmek için muhalefeti desteklemeliyiz" diyecek kadar küstah sözler kullanan Joe Biden'ı Türkiye'deki "dostları" yarı yolda bırakmadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hemen hükümete iftiraya sarıldı. Kılıçdaroğlu, Biden'ı açıkça eleştirmekten, Türkiye'nin milli çıkarlarını net bir şekilde savunmaktan ısrarla kaçtı. Her fırsatta Türkiye karşıtlarıyla aynı safta yer alan CHP lideri, Başkan Erdoğan'ın, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi sonrası, Ermenistan'ın da içinde bulunacağı 6'li platform projesiyle Kafkaslar'ı bir barış havzası haline getirme önerisini görmezden gelip "Azerbaycan'la nasıl dost oluyorsak Ermenistan'la da ABD'yle de dost olmalıyız" diyerek yaşananların Türkiye'nin dış politika yanlışından kaynaklandığı iftirasını ortaya attı. Millet İttifakı'nın küçük ortağı İYİ Parti de aynı kirli dili kullandı. İYİ Parti lideri Meral Akşener Twitter mesajında ABD'nin 24 Nisan skandalını kınadı ancak 'ciddiyetsiz ve dengesiz ilişkiler ağıyla süreci yönetenleri de kınıyorum' diyerek hükümeti sözde kınama mesajının bir kefesine koyarak hedef haline getirmeye çabaladı. ANKARACUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı, "Soykırım, hukuki bir tanımdır. 1948 BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ne göre bir olayın soykırım olup olmadığına ancak yetkili bir mahkeme karar verebilir. Buna göre yetkili mahkeme, suçun işlendiği yerin mahkemesi veya taraflarca yetkisi tanınmış uluslararası bir mahkeme olarak tanımlanmıştır. AİHM kararlarında da iddiaların tarihsel bir tartışma olabileceği belirtilmiştir" açıklaması yaptı. ANKARA