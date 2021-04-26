Fahrettin Altun'dan Biden'ın soykırım iftirasına tepki: Talihsiz ve hadsiz açıklamayı reddediyoruz

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın Ermeni lobilerinin isteğine boyun eğerek sözde soykırım yalanını ifade etmesi üzerine Tepkiler devam ediyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan konuyla ilgili önemli açıklamalar geldi. Altun Biden'ın açıklamasının hükümsüz olduğunu belirtti.

İşte Altun'un açıklamalarından öne çıkanlar:

ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde soykırım yalanını reddediyoruz. Talihsiz ve hadsiz bir açıklama olacak görüyoruz. Bu açıklamanın bizim için bir hükmü yoktur.

"TARİHİ KONULARDA HAKKI SÖYLEMEYE BELGELERLE KONUŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Yurt dışında daha fazla kendimizi anlatmaya, bunu yaparken de tarihsel verilerle, belgelerle konuşmaya devam edeceğiz.

Altun'dan ABD'ye "soykırım" tepkisi | Video