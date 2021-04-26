HDP'ye isyan etti: Kardeşim düğün yapacaktı!



Kardeşine seslenen Tan, "Buradan kardeşime sesleniyorum. Gelsin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teslim olsun. Gittiği yer, yalan ve boş yerdir. Hiçbir ceza da vermezler. Biz onun için eyleme katılıyoruz. Bu eylemlere kardeşim bulununcaya kadar devam edeceğim" diye konuştu.



'ARAPÇA KURSUNA GİDİYORDU, KAÇIRDILAR'



6 yıl önce kaçırılan oğlu Kenan için eyleme katılan Fevzi Yağmur ise "Çocuklarımıza kavuşana kadar bu eylemi sürdüreceğiz. Oğlum Kenan, beni dinliyorsan, biz gece gündüz senin arkandan ağlıyoruz. Dağ başında ne yapıyorsun? Gel, teslim ol. Diğer gençler de senden örnek alıp gelsinler. Kimse dağa çıkmasın. Benim oğlum Trabzon Hopa'daydı. Hafızlık okuyordu. Buraya geldi, Arapça kursuna gidiyordu. Gece kaldığı evde yakalayıp, götürdüler. Evlat hasreti çekiyorum" dedi.

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