Koronavirüse yakalananların yüzde 60’ı kadın çıktı! Muhtar böyle önlem aldı





Diğer ev sahiplerinden Kadriye Aksu da korona virüs tedbirleri nedeniyle 1 yıldır anne ve babasıyla görüşmediğini söyledi. Bir başka ev sahibi Nilgün Önder de, aylardır çocuklarıyla görüşmediğini belirterek, "bizim gibi herkes böyle yaparsa bu günleri geçireceğiz" açıklamasında bulundu.