Lüks villaların kanalizasyonu dereye gidiyor

İstanbul Beykoz'da lüks villaların kanalizasyonu uzun yıllardır dereye akıyor. Beykoz Görele Mahallesi'ndeki 300'e yakın villanın imar sorunları nedeniyle kanalizasyon problemi çözülemediği için fosseptik çukurlarında toplanıyor.

Çukurları zamanında boşaltılmayan villaların atıkları çevreye pis kokular yayarken, sızıntılar nedeniyle Çengeldere'ye aktığı ifade edildi. Mahalle sakinlerinden Ethem Erdoğan, "villalar için orman içinde yapılan foseptik çukurları doluyor, vanaları açılıyor veya çukurlar taşıyor ve villaların atık suları direkt Çengeldere'ye, oradan da Kirazlıdere Barajı'na taşınıyor. Mahalle sakinleri olarak yıllardır bu işle uğraşmaktan bıktık usandık. Hiç kimse bu soruna bir çözüm üretmiyor" diye konuştu.

İSKİ'DEN ÇÖZÜM BEKLİYORLAR

Beykoz Görele Mahallesi'ndeki yaklaşık 250-300 villa için orman içinde yapılan foseptik çukurlarının dolması sonucu vanalarının açılması bölge halkını rahatsız ediyor. Hem kokudan rahatsız olan vatandaşlar hem de foseptik çukurlarının dereye aktığını, oradan da Kirazlıdere Barajı'na karışmasının sağlıklarını da tehdit ettiğini ifade ediyor. Yağmur yağması durumunda taşan foseptik çukurlarının tehlike saçtığını söyleyen vatandaşlar, İSKİ'nin çözüm üretmesini beklediklerini söylediler.

Öte yandan Görele Mahallesi Muhtarı Halil İbrahim Kepoğlu, 15 yıldır bu sorunu çözmek için uğraştığını çalmadığı kapı kalmadığını söyleyerek kendini savunuyor.

İSKİ'nin üst düzey yöneticileri ile birçok kez görüşmeler yaptığını, gerek önceki dönemde gerekse şimdi ki dönemde çabalarının hiç bitmediğini dile getiren Muhtar Kepoğlu, "İSKİ, 'biz yapamayız, orman izin vermiyor', Orman Müdürlüğü, 'İSKİ projeyi yapsın biz ona göre izin verelim'" dediği ifade ediyor.