Mehmet Semih duygularını SABAH’a anlattı: Rüyalarım gerçek oldu





RÜYASINI YAZDI

Devlet konuk evinde iftar sofrası bu sefer çocuklar için kuruldu. Çocuk evinde kalan çocuklar Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın misafiri oldu. Misafirler arasında Isparta'dan gelen 12 yaşındaki Mehmet Semih de vardı. Mehmet Semih bir ay önce gördüğü rüyayı yazdığı mektupta dile getirdi. Mehmet rüyasında, hayalini kurduğu "Başkan dedesi" ile buluşuyor ve yemek yiyordu. Yemek sonrası Cumhurbaşkanı kendisine hediye veriyordu. Mektup yerine ulaştı ve Mehmet Semih'in hayali gerçek oldu. Başkan dedesi ile buluşmasını anlatan Mehmet, "Rüyamdaki hediye de gerçek oldu. Başkan dedem telefon, saat, kitap ve mangala hediye etti. Hayalimin gerçekleşmesine hala inanamıyorum. Gerçeği bile rüya gibiydi. Televizyonda izliyordum hep ama canlı canlı görmek bambaşkaymış. İftar sofrasında hepimizle tek tek ilgilendi bize öz dede gibi şefkat gösterdi" diye konuştu.