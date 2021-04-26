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Giriş Tarihi: 26.4.2021 17:36 Son Güncelleme: 26.4.2021 17:42

MSB: Pençe operasyonlarında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

DHA
MSB: Pençe operasyonlarında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

TSK'nın 'ın kuzeyinde bulunan ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlattığı Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları tüm hızıla devam ediyor. tarafından yapılan açıklamada, terör örgütüne ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği aktarıldı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada; Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında teröristlere ait sığınak, barınak ve mağaralara yönelik arama-tarama faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Bölgede yapılan son arama-tarama faaliyetlerinde çoğu toprak altına gizlenmiş 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 2 adet M16 piyade tüfeği, 3 adet AK 47 piyade tüfeği, el yapımı patlayıcı yapımı için bol miktarda pil, elektrikli fünye, doçka uçaksavar silahına ait komuta ünitesi ve ekranı, 2 adet kafa kamerası, 2 adet kod tablosu, örgütsel dokümanlar, çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildiği kaydedildi.

MSB: Pençe operasyonlarında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi | Video

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MSB: Pençe operasyonlarında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
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