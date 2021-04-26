MSB: Pençe operasyonlarında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada; Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında teröristlere ait sığınak, barınak ve mağaralara yönelik arama-tarama faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.