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Giriş Tarihi: 26.4.2021 22:03 Son Güncelleme: 26.4.2021 22:08

MSB, Pençe-Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonundan görüntüler paylaştı

MSB, Pençe-Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonundan görüntüler paylaştı

, ’ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakankığı'nın sosyal medya hesabından Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ilişkin görüntüler paylaşıldı.


"KOMANDOLARIMIZIN TERÖR TEMİZLİĞİ DEVAM EDİYOR"

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında kahraman komandolarımız operasyon bölgelerine hava hücum harekatları icra etti. Hava hücum harekatları ile bölgeye intikal eden komandolarımızın terör temizliği devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

MSB, Pençe-Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonundan görüntüler paylaştı | Video

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MSB, Pençe-Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonundan görüntüler paylaştı
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