Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Pençe-Yıldırım operasyonunda 1 askerimiz şehit oldu
Giriş Tarihi: 26.4.2021 21:55 Son Güncelleme: 26.4.2021 21:56

Pençe-Yıldırım operasyonunda 1 askerimiz oldu

DHA
Pençe-Yıldırım operasyonunda 1 askerimiz şehit oldu

tarafından yapılan açıklamada, 'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin olduğu bildirildi. Açıklamada, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda ise 1 askerin yaralandığı aktarılırken, Pençe- Şimşek, Yıldırım operasyonlarında şehit sayısının 2 olduğu ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Irak'ın kuzeyinde 26 Nisan 2021 tarihinde Pençe-Yıldırım Harekatı kapsamında teröristlerle çıkan çatışmada 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, el yapımı patlayıcıya (EYP) basma neticesinde 1 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir.

"ŞEHİT SAYIMIZ 2 OLMUŞTUR"

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz. Pençe- Şimşek, Yıldırım operasyonlarında şehit sayımız 2 olmuştur.

ARKADAŞINA GÖNDER
Pençe-Yıldırım operasyonunda 1 askerimiz şehit oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA