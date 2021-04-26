Samsun'da pes dedirten olay: Kasayı soyup cip almış!





'BENDEN SAĞLAMDIR' DEDİM'



Yıllardır yanında çalışarak güvenini kazanan H.A.'nın kendisini yaklaşık 450 bin TL soyduğunu öne süren Mustafaoğlu, elemanının serbest kalmasına tepki gösterdi. Mustafaoğlu, "Yaklaşık 10 senedir kendisine maddi ve manevi anlamda yardımcı oldum, yaklaşık 50 bin TL olan icralık borcunu kapattım. O kadar yakındık ki kendime kurbanlık hayvan alacağım zaman ona da alıyordum. Çok samimiydik hatta ailecek bile görüşürdük .Kendisine çok güvendiğim için para çaldığını fark etmedim. Kendisine çok güveniyordum, 'benden daha sağlamdır' dedim. Güvenlik kamerası kayıtlarını izledim ve çaldığını anladım" dedi.