Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın anısına büyük saygısızlık

Edremit İlçesinde faaliyet gösteren ve 2010 yılında Edremit Lisesi iken Körfez Anadolu Lisesi olarak ismi değiştirilen okula, Batman'da terör saldırısında şehit düşen 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın adı verilmişti. Edremit Lisesi ve Körfez Anadolu Lisesi Mezunları derneğinin, okulun isminin Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi olarak değiştirilme kararının iptali yönünde dava açtığı belirtildi.

"BU İSMİ GURURLA VERDİK"

Yaşanan skandal başvuru sonrası bir açıklama yapan Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, şehit öğretmenin adının bu okula gururla verdiklerini belirterek, "Bu okulun ilk ismi Edremit Lisesi idi. 2010 yılında Körfez Anadolu Lisesi olarak değiştirilmiş. Bu dönemde kimse sesini çıkarıp neden bu okulun adı değişti dememiş. Evet burası köklü bir okul ama ismini ilk kez biz değiştirmiyoruz. Şehit Öğretmenimizin adını da bu okulumuza gururla verdik ve o tabelayı o okula gururla astık." dedi.

"ANNESİ VE BABASI BİZE GELDİ"

Şehit Şenay Aybüke Yalçın'ın anne ve babasının kendileri ile görüştüğünü ifade eden Edremit İlçe Milli eğitim Müdürü Yakup Özbek, o dönemde anne ve babası bizim makamımıza gelerek, "Kızımız Şenay Aybüke bu okuldan mezun olmuştu. Eğer bu okula kızımızın adını verirseniz çok müteşekkir oluruz" dediler. Bizde konuya hassasiyetle yaklaştık. O dönem aldığımız karar ile sorumluluğumuzda olan iki okulun ismine iki farklı Şehit öğretmenimizin ismini Öğretmenler gününe denk getirerek verdik" şeklinde konuştu.

"YARGI KARARINI BEKLİYORUZ"

Okulun mezunlarının bir ayara geldiği dernek tarafından isim değişikliğinin iptsl başvurusu olduğunu duyduklarını ifade eden Özbek, "Oradan mezun olan bir büyüğümüz, okulun isminin yeniden Körfez Anadolu Lisesi olmasını talep ediyoruz diyerek mahkemeye başvurmuş. Bu olay karşısında sükunet ile yargının vereceği kararı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.