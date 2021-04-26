Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bakan Akar başkanlığında önemli toplantı!
Giriş Tarihi: 26.4.2021 15:06

Son dakika: Bakan Akar başkanlığında önemli toplantı!

Son dakika: Bakan Akar başkanlığında önemli toplantı!

Son dakika haberi... Millî Savunma Bakanı başkanlığında Gnkur. Bşk. Org. , Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcısı ve birlik komutanlarının da katılımıyla video telekonferans yöntemiyle toplantı düzenlendi.

Son dakika açıklamasında bulunan Milli Savunma Bakanlığı : Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar Başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu'nun da katılımıyla toplantı düzenlendi.



Video telekonferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda, Kuvvet ve Ordu Komutanlarının yanı sıra yurt içi ve dışındaki birlik komutanları devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdi. Toplantıda savunma ve güvenlik faaliyetlerinin yanı sıra COVID-19 ile mücadele ele alındı. Bakan Akar, komutanlardan bilgi alarak direktifler verdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Bakan Akar başkanlığında önemli toplantı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA