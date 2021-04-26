Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bakan Koca, 17-23 Nisan illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı
Giriş Tarihi: 26.4.2021 19:55 Son Güncelleme: 26.4.2021 20:10

Son dakika: Bakan Koca, 17-23 Nisan illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı

Son dakika: Bakan Koca, 17-23 Nisan illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı

Son dakika: Sağlık Bakanı , 17-23 Nisan illere göre haftalık vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca paylaşımında, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızı aşağıda görebilirsiniz. Tedbir ve kısıtlamalar etkisini daha çok gösterecek." ifadelerini kullandı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka haritasında İstanbul zirvede yer aldı.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık sayılarının yer aldığı haritayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızı aşağıda görebilirsiniz. Tedbir ve kısıtlamalar etkisini daha çok gösterecek." dedi.

İSTANBUL ZİRVEDE

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 854,75, Ankara'da 567,88, İzmir'de 335,09 oldu.

Ayrıntılar geliyor...

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Bakan Koca, 17-23 Nisan illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA