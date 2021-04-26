Son dakika: Bakan Koca, 17-23 Nisan illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık sayılarının yer aldığı haritayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızı aşağıda görebilirsiniz. Tedbir ve kısıtlamalar etkisini daha çok gösterecek." dedi.

İSTANBUL ZİRVEDE

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 854,75, Ankara'da 567,88, İzmir'de 335,09 oldu.

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