SON DAKİKA! Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından ulusa seslendi! Yeme içme sektörü nasıl çalışacak?

Son Dakika Haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından ulusa sesleniş konuşması yaptı. Koronavirüs salgınında Avrupa ülkelerinin normalleşmeye geçtiğini hatırlatan Erdoğan, özellikle turizm sezonunu kaçırmamak adına bazı kısıtlama tedbirlerinin alınacağını aktardı.
29 NİSAN - 17 MAYIS ARASI TAM KAPANMA OLACAK
Vaka sayısında sınırı 5 bin olarak belirleyen Başkan Erdoğan, " Hedeflediğimiz rahatlamayı sağlamak için biraz daha fedakarlık yapmamız gerekiyor. 29 Nisan 2021 yani Perşembe akamı saat 19.00'dan başlayın 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihlerde kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır" ifadelerine yer verdi.
"ZİNCİR MARKETLER PAZAR GÜNLERİ KAPALI OLACAK"
Açıklamalarına devam eden Erdoğan, "Üretim imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna alanlarda tüm işyerleri faaliyetlere ara verilecek. Yeme içme sektöründe phaket servisi verilecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmeti sürdürecek" dedi.
Başkan Erdoğan açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:
"ŞEHİRLER ARASI SEYAHATLAR İZNE TABİ TUTULACAK"
"Şehirlerarası seyahatler izne tabi olacak. Şehirlerarası yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecektir. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar istisna teşkil etmeyecektir. Kamu kurumundaki personel uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya yönlendirecektir.
"TÜM KURUMLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLECEK"
Ana okulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecek. Tarım sektörlerinde çalışanların faaliyetlerini gereken düzenlemeler ayrıca yapılacaktır."
"ŞARTLARA UYGUN OLAN İŞLETMELER PAKET SERVİSİ KESİNTİSİZ DEVAM ETTİREBİLECEK"
Öte yandan yeme içme sektöründe de bazı önlemler alındı. Başkan Erdoğan konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Yeme içme sektöründe sadece paket serviste hizmet verilebilecek, şartlara uygun olan işletmeler bu hizmeti gerektiğinde kesintisiz devam ettirebilecektir." dedi.
Erdoğan açıkalamasının devamında ise, "İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlı veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımız vefa ekiplerinden destek isteyebileceklerdir. Kurumlarımız gereken tüm tedbirleri alacaktır. Bu sürecin hedeflediğimiz şekilde sonuç verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, kesinlikle taviz verilmeyecektir. İnşallah bu fedakarlığımızın karşılığını bayram sonrası huzurlu, sağlık ve mutlu günlere ulaşarak alacağız. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyerek hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.