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Giriş Tarihi: 26.4.2021 15:00 Son Güncelleme: 26.4.2021 15:09

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

DHA
Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Başkan , daveti üzerine Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

Son dakika... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 27-29 Nisan'da BM öncülüğünde Cenevre'de yapılacak, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla düzenlenecek 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans öncesinde temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daveti üzerine Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

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Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
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