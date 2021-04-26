SON DAKİKA HABERLERİ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından alınan yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. 29 Nisan-17 Mayıs arası tam kapanmanın uygulanacağını belirten Başkan Erdoğan, yüz yüze eğitim ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Erdoğan, "Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek. Tüm sınavlar ertelenecek." dedi.
Başkan Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması: Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek. Tüm sınavlar ertelenecek.
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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan duyurdu! Yüz yüze eğitim ve sınavlar ile ilgili flaş karar