SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! Tüm okullar için flaş uzaktan eğitim kararı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda; resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilmiş olup uzaktan eğitime geçilmiştir. Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den itibaren başlayacaktır. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir" denildi.
BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU:
9 Nisan-19 Mayıs tarihleri arasında koronavirüs salgınınında vaka ve vefat sayısını kontrol altına almak amacıyla tam kapanmanın uygulanacağını dile getiren Başkan Erdoğan, yüz yüze eğitim ve sınavlar hakkında da önemli bir açıklamada bulundu.
Yüz yüze eğitimle ilgili alınan kararları açıklayan Erdoğan, "Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek. Tüm sınavlar ertelenecek." dedi.
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan duyurdu! Yüz yüze eğitim ve sınavlar ile ilgili flaş karar | Video