SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! Tüm okullar için flaş uzaktan eğitim kararı

BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU:

9 Nisan-19 Mayıs tarihleri arasında koronavirüs salgınınında vaka ve vefat sayısını kontrol altına almak amacıyla tam kapanmanın uygulanacağını dile getiren Başkan Erdoğan, yüz yüze eğitim ve sınavlar hakkında da önemli bir açıklamada bulundu.

Yüz yüze eğitimle ilgili alınan kararları açıklayan Erdoğan, "Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek. Tüm sınavlar ertelenecek." dedi.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan duyurdu! Yüz yüze eğitim ve sınavlar ile ilgili flaş karar | Video