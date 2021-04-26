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Giriş Tarihi: 26.4.2021 20:26 Son Güncelleme: 26.4.2021 21:03

SON DAKİKA HABERİ: açıkladı! Tüm okullar için flaş uzaktan eğitim kararı

SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! Tüm okullar için flaş uzaktan eğitim kararı

SON DAKİKA HABERİ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından duyurduğu tam kapanma kararının ardından, gözler uzaktan eğitim için 'na çevrilmişti. MEB konuyla ilgili bir son dakika açıklaması yaparak, Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00’den itibaren uzaktan eğitime başlanacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda; resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilmiş olup uzaktan eğitime geçilmiştir. Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den itibaren başlayacaktır. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir" denildi.

BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU:
9 Nisan-19 Mayıs tarihleri arasında koronavirüs salgınınında vaka ve vefat sayısını kontrol altına almak amacıyla tam kapanmanın uygulanacağını dile getiren Başkan Erdoğan, yüz yüze eğitim ve sınavlar hakkında da önemli bir açıklamada bulundu.

Yüz yüze eğitimle ilgili alınan kararları açıklayan Erdoğan, "Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek. Tüm sınavlar ertelenecek." dedi.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan duyurdu! Yüz yüze eğitim ve sınavlar ile ilgili flaş karar | Video

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SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! Tüm okullar için flaş uzaktan eğitim kararı
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