Son dakika: Kabine toplantısı kararları için Bakanlar Kurulu toplandı! Kabine toplantısında tam kapanma kararı olacak mı?

Kabine Toplantısı kararları Türkiye'nin bir numaralı gündemi durumunda. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tam kapanma tedbirini de görüşmek üzere Bakanlar Kurulu'nu topladı. Kabine toplantısının en önemli gündemi hiç kuşkusuz ki koronavirüs tedbirleri olacak. Toplantı öncesi milyonlarca kişinin aklında tek bir soru var, tam kapanma olacak mı? Bu soru ve çok daha fazlasının cevabını Başkan Erdoğan duyuracak. Erdoğan, Kabine toplantısı kararları ile ilgili son dakika açıklamasını tBakanlar Kurulu'nun hemen ardından canlı yayındaki ulusa sesleniş konuşmasında yapacak. İşte Kabine toplantısı kararları ile ilgili son dakika detayları ve tam kapanma ile ilgili gündeme gelenler...

SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI KARARLARI İÇİN BAKANLAR KURULU'NU TOPLADI

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine toplantısına başkanlık ediyor. Kabine toplantısına, yeni göreve atanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş ilk kez katıldı.