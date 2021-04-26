Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim sürecine ilişkin Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.
Bakan Selçuk paylaşımında, "Bugün alınan tam kapanma kararı, bayramdan sonraki günlerde okullarımızda yüz yüze eğitime başlayabilmemize bir umuttur. Tüm imkânlarımızla öğrencilerimizin, velilerimizin, öğretmenlerimizin yanındayız. Sağlığımıza dikkat edip, tedbirlerimizle, uzaktan eğitime sıkıca tutunalım." ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yüz yüze eğitim ile ilgili yaptığı açıklamada, "Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek. Tüm sınavlar ertelenecek." dedi.