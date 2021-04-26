Son dakika: MSB: Hedefler havadan vurulmaya devam ediyor



'ÇİFT GİRİŞLİ MAĞARA ELE GEÇİRİLDİ'



Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonları'nın planlandığı gibi devam ettiği belirtilerek, "PKK/KCK ve diğer terörist örgütlere yönelik icra edilen operasyonlarda belirlenen hedefler havadan vurulmaya devam ediyor. Kahraman Komandolarımız da teröristlerin inlerine yönelik arama-tarama faaliyetleri sürdürüyor. Bölgede yapılan bir arama-tarama sırasında teröristlere ait çift girişli bir mağara ele geçirildi. Mağara, Komandolarımız tarafından tahrip edilerek kullanılamaz hâle getirildi" denildi.