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Giriş Tarihi: 26.4.2021 14:38 Son Güncelleme: 26.4.2021 14:40

: : Hedefler havadan vurulmaya devam ediyor

DHA
Son dakika: MSB: Hedefler havadan vurulmaya devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonları kapsamında belirlenen hedeflerin havadan vurulmaya devam edildiğini açıkladı. Ayrıca teröristlere ait çift girişli bir mağaranın kullanılmaz hale getirildiği vurgulandı...

Son dakika:Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından cuma günü saat 17.40'ta Irak'ın kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik başlatılan 'Pençe-Şimşek' ve 'Pençe Yıldırım' operasyonları sürüyor. TSK'ya ait yerli İHA ve SİHA'ların da kullanıldığı operasyonda, belirlenen PKK hedefleri vuruluyor.

Çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, teröristlerin yuvalandığı sığınak ve barınaklar da imha edildi.


'ÇİFT GİRİŞLİ MAĞARA ELE GEÇİRİLDİ'

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonları'nın planlandığı gibi devam ettiği belirtilerek, "PKK/KCK ve diğer terörist örgütlere yönelik icra edilen operasyonlarda belirlenen hedefler havadan vurulmaya devam ediyor. Kahraman Komandolarımız da teröristlerin inlerine yönelik arama-tarama faaliyetleri sürdürüyor. Bölgede yapılan bir arama-tarama sırasında teröristlere ait çift girişli bir mağara ele geçirildi. Mağara, Komandolarımız tarafından tahrip edilerek kullanılamaz hâle getirildi" denildi.

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Son dakika: MSB: Hedefler havadan vurulmaya devam ediyor
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