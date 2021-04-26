Son dakika | Selahattin Demirtaş için hesap vakti!

HDP tarafından 6 Ekim 2014'te yapılan açıklamanın ardından terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının Ayn-el Arab (Kobani) bahanesiyle 35 ilde gerçekleştirdiği şiddet olaylarında, kurban eti dağıtan Yasin Börü ve 3 arkadaşının da aralarında bulunduğu 31 kişi hayatını kaybetmiş 2 polis şehit olmuş 139 polis ile 221 vatandaş da yaralanmıştı.