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Giriş Tarihi: 26.4.2021 08:40

Son dakika | için hesap vakti!

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Son dakika | Selahattin Demirtaş için hesap vakti!

Birçok masumun katledildiği olaylarla ilgili son dakika gelişmesi! Dava başlıyor... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve kamuoyunda 'Kobani olayları' olarak bilinen 6-8 Ekim eylemlerine ilişkin aralarında eski HDP Eş Genel Başkanı ile , , gibi HDP'li isimlerin de yer aldığı 108 sanıklı dava, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülmeye başlıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve kamuoyunda 'Kobani olayları' olarak bilinen 6-8 Ekim eylemlerine ilişkin aralarında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ, Altan Tan, Ahmet Türk gibi HDP'li isimlerin de yer aldığı 108 sanıklı dava, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün başlıyor.

HDP tarafından 6 Ekim 2014'te yapılan açıklamanın ardından terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının Ayn-el Arab (Kobani) bahanesiyle 35 ilde gerçekleştirdiği şiddet olaylarında, kurban eti dağıtan Yasin Börü ve 3 arkadaşının da aralarında bulunduğu 31 kişi hayatını kaybetmiş 2 polis şehit olmuş 139 polis ile 221 vatandaş da yaralanmıştı.

Olayla ilgili haklarında dava açılan 108 sanık, 'azmettirici' sıfatıyla olay tarihinde ülke genelinde işlenen eylemlerden sorumlu tutuluyor.

HDP'li Demirtaş başta olmak üzere tüm sanıklar, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "adam öldürme, "yağma" ve "alıkoyma" gibi 30 farklı suçtan hakim karşısına çıkacak.

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Son dakika | Selahattin Demirtaş için hesap vakti!
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