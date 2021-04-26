Son dakika: TBMM Başkanı Şentop'tan Biden'ın skandal açıklamalarına tepki...

Son dakika... TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Savaş Suçları Fotoğraf Sergisi ile İkinci Karabağ Savaşı ve Ermenistan'ın Savaş Suçları Paneli'ne katıldı. Şentop burada yaptığı açıklamalarında; ABD Başkanı Biden'ın sözde Ermeni soykırımı açıklamalarına tepki göstererek "Tarihi gerçekçilikten uzak açıklamalardır. Tarihi ve ilmi değişen hiçbir şey yok. Siyasi bir karar." ifadelerini kullandı.

Şentop'un açıklamalarından satır başları;

"Siyasi tarihi hiçe sayan bir açıklamadır. Evrensel hukuk ve ilimle çelişkisini ortaya koyuyor. Batı'da tezahür eden bu hastalıklı ruh halinin bugün yeniden canlandırılmaya çalışıldığını üzülerek görüyoruz. ABD'nin bilimle çelişkisini ortaya koyduğu gibi Türkiye ABD arasındaki dostluğa zarar verecek mahiyette bir açıklamadır.

DEĞİŞEN TEK ŞEY SİYASİ KARARDIR

Bugün de var gücümüzle barışın yanında durmaya devam ediyoruz. ABD'nin 2021'de bu konuya karşı aldığı yeni siyasi tutum bu yönetimin tavrı olduğunu ortaya koymaktadır. 2021'de ne değişmiştir? ABD'nin yeni başkanı 1. Dünya Savaşı uzmanı mıdır? Konuya dair tarihçilerin yeni açıklamaları mı olmuştur? İlmi, tarihi hiçbir yeni bulgu, yeni hiçbir değerlendirme yoktur. Değişen tek şey siyasi karardır. Soykırım kapsamı son derece belirlidir. Yalnızca yetkili bir mahkeme tarafından hüküm altına alınabilir.

TÜRKİYE BÜYÜK ÖZGÜVEN İÇİNDEDİR

Konunun ikinci boyutu tarih boyutudur. Türkiye büyük özgüven içindedir. 2005'te Başbakan olarak görev yaparken Cumhurbaşkanımız Ermeni tarafına çağrıda bulunmuştu. Ermenistan çağrımıza olumlu bir cevap vermemiştir. Tarihi ve hukuki temelde iddiaların tanınmasına yönelik başarı elde edemeyen Ermeni diasporası, üçün ülkelerin parlamentolarına yönelmiştir. ABD'nin açıklamasının Türkiye'ye zararı yoktur. Bu açıklamanın bölge ve dünya barışına faydası olmayacağını belirtmek isterim. Türkiye - ABD ilişkileri bu açıklamadan büyük yara alacaktır, zarar görecektir. TBMM Başkanı olarak bu büyük iftirayı reddettiğimizi tekrar belirtmek istiyorum.

YARIN AÇIKLAYACAĞIZ

Ortak kınama için hazırlık yapıyoruz. Yarın açıklayacağız.