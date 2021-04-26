Terör örgütü PKK'ya 'Pençe' darbesi! Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Operasyonları kapsamında bölücü terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonları ile Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde terör temizliği yapan Kahraman Mehmetçik, bölgede PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi." ifadelerine yer verildi.
Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonları ile Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde terör temizliği yapan Kahraman Mehmetçik, bölgede PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.https://t.co/o0d9DfpcFZ#MSB #TSK pic.twitter.com/5d2dOgAdr0— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 26, 2021