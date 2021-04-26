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Giriş Tarihi: 26.4.2021 17:19 Son Güncelleme: 26.4.2021 17:20

Terör örgütü PKK'ya 'Pençe' darbesi! Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Terör örgütü PKK'ya 'Pençe' darbesi! Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonları kapsamında teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.

Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Operasyonları kapsamında bölücü terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonları ile Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde terör temizliği yapan Kahraman Mehmetçik, bölgede PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi." ifadelerine yer verildi.

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Terör örgütü PKK'ya 'Pençe' darbesi! Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
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