Torbalı’da başkanlık düğümü yarın çözülecek

Geçtiğimiz hafta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un vefatının ardından ortaya çıkan başkanlık düğümü 27 Nisan 2021 Salı yani yarın çözülecek. Belediye Kanunun 45. maddesine göre, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in yaptığı davet doğrultusunda Torbalı Belediye Meclisi yeni başkanını belirlemek için yarın saat 14.00'da Torbalı Belediyesi'ne ait kültür merkezinde bulunan meclis toplantı salonunda bir araya gelecek.

GİZLİ OY

Gizli oyla yapılacak seçimin ilk iki turunda üye tam sayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, belediye başkanı seçilecek.

MECLİSTE HANGİ PARTİ KAÇ SANDALYE İLE TEMSİL EDİLİYOR

Belediye meclisinde CHP'nin 18, AK Parti'nin 10, MHP'nin 2, DEVA Partisi'nin 1 meclis üyesi bulunuyor.