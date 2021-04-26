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Giriş Tarihi: 26.4.2021 13:28

’da başkanlık düğümü yarın çözülecek

ERTAN GÜRCANER
Torbalı’da başkanlık düğümü yarın çözülecek

Belediye Başkanı CHP’li ’un geçtiğimiz hafta vefatı ilçeyi adeta yasa boğdu. Uygur’un vefatı sonrası ortaya çıkan başkanlık düğümü yarın çözülecek. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’in daveti üzerine Torbalı Belediye Meclisi, yarın yani 27 Nisan 2021 Salı günü saat 14.00’da, belediyeye ait kültür merkezindeki meclis salonunda yeni başkanı belirlemek için bir araya gelecek. En çok oyu alacak olan aday 2024 yerel seçimlerine kadar Torbalı Belediye Başkanlığı görevini yürütecek.

Geçtiğimiz hafta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un vefatının ardından ortaya çıkan başkanlık düğümü 27 Nisan 2021 Salı yani yarın çözülecek. Belediye Kanunun 45. maddesine göre, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in yaptığı davet doğrultusunda Torbalı Belediye Meclisi yeni başkanını belirlemek için yarın saat 14.00'da Torbalı Belediyesi'ne ait kültür merkezinde bulunan meclis toplantı salonunda bir araya gelecek.

GİZLİ OY

Gizli oyla yapılacak seçimin ilk iki turunda üye tam sayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, belediye başkanı seçilecek.

MECLİSTE HANGİ PARTİ KAÇ SANDALYE İLE TEMSİL EDİLİYOR

Belediye meclisinde CHP'nin 18, AK Parti'nin 10, MHP'nin 2, DEVA Partisi'nin 1 meclis üyesi bulunuyor.

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Torbalı’da başkanlık düğümü yarın çözülecek
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