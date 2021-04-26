Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'dan İBB'ye tepki: Algı operasyonları ile Ümraniyelileri kandıramazsınız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisinde alınan karar ile ilçe belediyelerinden Halk Ekmek büfenin konulmasıyla alakalı görüş yazısı kararına uymayan İBB yönetimi Üsküdar'dan sonra Ümraniye'de ortaya çıktı. İlçe zabıta ekiplerinin büfelerin uygunsuz bir biçimde işgal oluşturacak şekilde yerleştirildiğini belirterek kaldırılmasını istedi.



İSMAİL YILDIRIM'DAN TEPKİ GELDİ

İBB ve ilçe belediye zabıta ekipleri arasında yaşanan gerginliği sosyal medyadan servis ederek 'ekmek siyaseti' yapmaya çalışan İBB yönetimine bir tepki de Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'dan geldi.

Yıldırım yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Ümraniye Belediyesi olarak ekmek satışına karşı değiliz. Şu anda Ümraniye sınırları içerisinde 35 noktada halk ekmek satış noktası bulunmaktadır. Kent kültürü içerisinde mobil satış büfelerinin ihtiyaca göre uygun noktalara koyulması gerekmektedir. İBB Meclisinin kararı da bu yöndedir. Bir oldu bittiyle büfelerin koyulması ve ben yaptım oldu zihniyetiyle bir yere varılması imkansızdır. Ülkemiz zor günlerden geçerken bu tarz olaylarla siyasi rant elde etmeye çalışmak en hafif tabirle basitliktir. Ümraniye halkı bizi gayet iyi tanımaktadır. Algı operasyonlarıyla Ümraniyelileri kandıramazsınız."