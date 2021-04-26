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Giriş Tarihi: 26.4.2021 16:49 Son Güncelleme: 26.4.2021 17:05

skandalında yeni gelişme! ve 3 kişi tutuklamaya sevk edildi

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Vebitcoin skandalında yeni gelişme! İlker Baş ve 3 kişi tutuklamaya sevk edildi

merkezli kripto para işlem platformu ’in faaliyetlerini durdurduğunu açıklaması ardından CEO ve 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Buradaki sorgu işlemleri de tamamlanan şüpheli Baş ve eşi Güliz Baş’ın da aralarında olduğu 3 kişi tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklaması ardından CEO İlker Baş ve 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Buradaki sorgu işlemleri de tamamlanan şüpheli Baş ve eşi Güliz Baş'ın da aralarında olduğu 3 kişi tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Kripto para borsası Thodex'in bakım yapılacağı açıklaması sonrasında sitesini kapatması ve sahibi Faruk Fatih Özer'in yurt dışına kaçmasıyla başlayan sürece Muğla merkezli Vebitcoin.com da katılmıştı.

Vebitcoin.com faaliyetlerine içine girdiği finansal zor durumdan dolayı son verdiğini belirtmişti. Thodex'in bakıma alındığını açıkladığı geçen 20 Nisan'da gece yarısında Vebitcoin de bakıma alındığı ve bu süreçten bu yana kapalı olduğu ortaya çıkmıştı.

Bu arada Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, işlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu Vebitcoin'in Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etti. Villasına 2 kişinin girmeye çalışmasının ardından eşi ve 2 çocuğu ile birlikte Menteşe ilçe merkezindeki evine taşınan İlker Baş, akşam saatlerinde polis tarafından gözaltına alınmıştı.

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Vebitcoin skandalında yeni gelişme! İlker Baş ve 3 kişi tutuklamaya sevk edildi
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