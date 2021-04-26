Vebitcoin skandalında yeni gelişme! İlker Baş ve 3 kişi tutuklamaya sevk edildi

Vebitcoin.com faaliyetlerine içine girdiği finansal zor durumdan dolayı son verdiğini belirtmişti. Thodex'in bakıma alındığını açıkladığı geçen 20 Nisan'da gece yarısında Vebitcoin de bakıma alındığı ve bu süreçten bu yana kapalı olduğu ortaya çıkmıştı.