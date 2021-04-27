27 Nisan bildirisinin 14’ncü yılı

Seçilmiş iktidara yönelik 27 Nisan 2007'de Genelkurmay Başkanlığı tarafından yayınlanan bildirinin üzerinden 14 yıl geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri adına Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt tarafından kaleme alınan ve o dönemde gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde saat 23.20'de yayınlanan bildiri, e-muhtıra olarak yakın tarihe geçti. Gece yarısı internet üzerinden gelen 'muhtıra'ya, Türkiye demokrasi tarihinde ilk kez sivil kanattan cevap geldi. Hükümet sözcüsü Cemil Çiçek, "Öncelikle söylemek isteriz ki, Başbakan'a bağlı bir kurum olan Genelkurmay Başkanlığı'nın herhangi bir konuda hükümete karşı bir ifade kullanması demokratik bir hukuk devletinde düşünülemez" demiş ve hükümetin kararlı ve dik duruşunu gözler önüne sermişti.