62 il ve KKTC’de 532 gözaltı kararı

İzmir ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ terör örgütünün, (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü telefon yoluyla mahrem imamlarıyla iletişime geçtikleri belirlenen ve bir kısmı hakkında örgüt mensubu olduklarına dair itirafçı beyanı gibi deliller bulunan 459'u muvazzaf 532 kişiye yönelik operasyon başlatıldı. Şüphelilerin gözaltına alınması için İzmir ve İstanbul merkezli 62 il ve KKTC'de eş zamanlı operasyon başlatıldı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 97'si Jandarma Genel Komutanlığı, 111'i Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 16'sı Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 19'u Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na mensup 235'i astsubay, 8'i uzman çavuş muvazzaf konumda 243 şüpheli ile 31 darbe girişimi sonrası ilişiği kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 274 kişiye gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 61'i Jandarma Genel Komutanlığı, 122'si Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 30'u Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 22'si Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 1'i Sahil Güvenlik Komutanlığı, 22'si Milli Savunma Bakanlığı'na mensup 4'ü albay, 1'i yarbay, 9'u binbaşı, 24'ü yüzbaşı, 32'si üsteğmen, 3'ü teğmen, 142'si astsubay, 1 uzman çavuş toplam 216 muvazzaf asker ile 42 darbe girişimi sonrası ilişiği kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere 258 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında, şu ana kadar çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ve operasyonun devam ettiği öğrenildi.Operasyonda 400 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.BALIKESIR merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda ise 11 zanlı yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Balıkesir, İstanbul, Bursa ve Adana'da belirlenen adreslere sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6'sı infaz koruma memuru, biri müezzin, 4'ü meslekten ihraç edilmiş 11 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.Temmuz gecesi, FETÖ'cü Tuğgeneral Semih Terzi'yi canı pahasına öldürerek gecenin seyrini değiştiren ve hafızalara kazınan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in ismi operasyona verildi. "Halisdemir-1" ismi verilen operasyonda 420 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.