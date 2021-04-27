Alanya’da eroinle yakalanan 1 kişi tutuklandı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapmış oldukları çalışmaları sürdürdü.

EROİNLE YAKALANDI

Ekip yaptıkları çalışmalara Güllerpınarı Mahallesi Yenilmez Caddesi üzerindeki bir otelde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaşarak harekete geçti. Bunun üzerine otel odasına baskın düzenleyen ekipler, A. Y. ile H. B. isimli şüpheliyi gözaltına alırken, yapılan aramalarda ise parçalar halinde toplam 5.49 gram eroin ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan A. Y. hakkında 'Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kalırken, emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli H. B. ise emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.